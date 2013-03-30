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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 30 марта 2013
Торино
30.03.2013, суббота, 23:59
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 5
Завершен
Наполи
30'
П. Баррето
74'
Жонатас (П)
78'
Р. Меджиорини
10'
Б. Джемаили
47'
Б. Джемаили
80'
Б. Джемаили
84'
Э. Кавани
90'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Наполи
Желтая карточка
А. Гацци
90'
+2
90'
ГОЛ! 3:5!
Э. Кавани
Пас отдал
П. Армеро
87'
Замена
Роланду
️️️️
Б. Джемаили
84'
ГОЛ! 3:4!
Э. Кавани
82'
Желтая карточка
В. Бехрами
80'
ГОЛ! 3:3!
Б. Джемаили
Пас отдал
К. Суньига
79'
Замена
П. Армеро
️️️️
М. Бритос
ГОЛ! 3:2!
Р. Меджиорини
78'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Жонатас
74'
Замена
Жонатас
️️️️
П. Баррето
66'
65'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Инсинье
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Д. Вивес
56'
Замена
С. Масиелло
️️️️
Д. Д'Амброзио
56'
Желтая карточка
Г. Родригес
51'
47'
ГОЛ! 1:2!
Б. Джемаили
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
М. Баша
43'
39'
Пенальти не реализован!
М. Гамшик
Желтая карточка
М. Дармиан
38'
ГОЛ! 1:1!
П. Баррето
30'
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джемаили
Пас отдал
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Наполи
42
Диаманте Криспино
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Роланду
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
36
Дармиан
4
Родригес
15
Глик
33
Д'Амброзио
11
Сантана
5
Вивес
8
Баша
14
Гацци
10
Баррето
7
Черчи
3-5-1-1
21
Розати
5
Гамберини
28
Каннаваро
3
Бритос
11
Маджо
17
Гамшик
85
Бехрами
21
Джемаили
18
Суньига
10
Инсинье
21
Пандев
33
Д'Амброзио
32
Масиелло
32
Масиелло
33
Д'Амброзио
5
Вивес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
5
Вивес
10
Баррето
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Баррето
21
Джемаили
6
Роланду
6
Роланду
21
Джемаили
3
Бритос
7
Армеро
7
Армеро
3
Бритос
10
Инсинье
10
Кавани
10
Кавани
10
Инсинье
Остались в запасе
Торино
Наполи
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
42
Диаманте Криспино
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Остались в запасе
42
Диаманте Криспино
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Торино - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Стадио Олимпико
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