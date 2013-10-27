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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Торино
Наполи - Торино: обзор матча 27 октября 2013
Наполи
27.10.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Торино
14'
Г. Игуаин (П)
32'
Г. Игуаин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Торино
86'
Красная карточка
М. Баша
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Гамшик
81'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Мертенс
75'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Г. Игуаин
68'
62'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Д. Д'Амброзио
46'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Черчи
46'
Замена
М. Баша
️️️️
А. Гацци
Желтая карточка
Ф. Фернандес
45'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Игуаин
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Игуаин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
2-5-1-2
25
Рейна
39
Альбиоль
6
Фернандес
7
Армеро
21
Джемаили
88
Инлер
17
Гамшик
11
Маджо
10
Инсинье
9
Игуаин
10
Мертенс
3-2-3-2
93
Паделли
33
Д'Амброзио
15
Глик
24
Моретти
36
Дармиан
32
Масиелло
16
Белломо
5
Вивес
14
Гацци
7
Черчи
10
Баррето
9
Игуаин
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Игуаин
10
Мертенс
21
Пандев
21
Пандев
10
Мертенс
17
Гамшик
91
Сапата
91
Сапата
17
Гамшик
33
Д'Амброзио
52
Максимович
52
Максимович
33
Д'Амброзио
14
Гацци
8
Баша
8
Баша
14
Гацци
7
Черчи
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Черчи
Остались в запасе
Наполи
Торино
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
23
Лис Гомис
ВР
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Наполи - Торино
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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