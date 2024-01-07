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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 07 января 2024
Торино
07.01.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 0
Завершен
Наполи
43'
А. Санабрия
52'
Н. Влашич
66'
А. Буонджорно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Наполи
Замена
Д. Сек
️️️️
А. Санабрия
90'
+3
Замена
Г. Гинейтис
️️️️
И. Илич
90'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Н. Влашич
90'
77'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Й. Каюсте
Замена
С. Сазонов
️️️️
К. Джиджи
76'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Д. Сапата
76'
68'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Политано
ГОЛ! 3:0!
А. Буонджорно
Пас отдал
В. Лазаро
66'
61'
Желтая карточка
Жуан
59'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Распадори
59'
Замена
А. Дзербин
️️️️
М. Руй
ГОЛ! 2:0!
Н. Влашич
Пас отдал
Д. Сапата
52'
50'
Красная карточка
П. Маццокки
46'
Замена
П. Маццокки
️️️️
П. Зелински
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
Д. Сапата
43'
37'
Желтая карточка
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
(К)
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Торино
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
16
Белланова
26
Джиджи
4
Буонджорно
15
Родригес
19
Лазаро
21
Риччи
20
Илич
45
Влашич
91
Сапата
19
Санабрия
4-1-2-2-1
95
Голлини
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
15
Жуан
6
Мариу Руй
2
Каюсте
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Распадори
26
Джиджи
4
Сазонов
4
Сазонов
26
Джиджи
20
Илич
66
Гинейтис
66
Гинейтис
20
Илич
45
Влашич
14
Карамо
14
Карамо
45
Влашич
19
Санабрия
19
Сек
19
Сек
19
Санабрия
91
Сапата
9
Пеллегри
9
Пеллегри
91
Сапата
20
Зелински
2
Маццокки
2
Маццокки
20
Зелински
2
Каюсте
70
Гаэтано
70
Гаэтано
2
Каюсте
21
Политано
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Политано
6
Мариу Руй
24
Дзербин
24
Дзербин
6
Мариу Руй
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
Остались в запасе
Торино
Наполи
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Торино - Наполи
1
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
10
Офсайды
3
3
Количество передач
441
446
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.07
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
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