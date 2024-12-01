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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 01 декабря 2024
Торино
01.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
31'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Наполи
87'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Р. Лукаку
87'
Замена
М. Фолоруншо
️️️️
Ф. Ангисса
Желтая карточка
С. Риччи
84'
81'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
80'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
Б. Соса
️️️️
А. Масина
76'
Замена
Я. Карамо
️️️️
М. Войвода
75'
75'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
М. Политано
Замена
Н. Влашич
️️️️
К. Линетти
64'
Желтая карточка
С. Коко
56'
Замена
В. Лазаро
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
46'
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
41'
Желтая карточка
С. Валюкевич
39'
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Мактоминей
Пас отдал
Х. Кварацхелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Карол Линетти
(К)
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
10
Никола Влашич
АП
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
23
Коко
25
Масина
23
Войвода
17
Линетти
21
Риччи
66
Гинейтис
19
Адамс
19
Санабрия
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Буонджорно
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
25
Масина
3
Соса
3
Соса
25
Масина
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Лазаро
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Линетти
10
Влашич
10
Влашич
17
Линетти
23
Войвода
14
Карамо
14
Карамо
23
Войвода
21
Политано
37
Спинаццола
37
Спинаццола
21
Политано
99
Ангисса
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
99
Ангисса
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Торино
Наполи
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Торино - Наполи
4
1
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
15
9
Офсайды
1
4
Количество передач
448
486
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.26
1.44
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
- : -
06.12.2026
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
0 : 0
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
0 : 0
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Стадио Олимпико
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