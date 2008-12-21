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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 21 декабря 2008
Торино
21.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
54'
Р. Бьянки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Наполи
Замена
М. Больячино
️️️️
Д. Маннини
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
Р. Стеллоне
️️️️
Н. Аморузо
Замена
Л. Витале
️️️️
К. Маджо
Замена
Т. Вайлатти
️️️️
Р. Бьянки
Замена
А. Руссотто
️️️️
М. Пациенца
Желтая карточка
М. Пизано
Желтая карточка
Н. Аморузо
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Желтая карточка
Л. Ринаудо
ГОЛ! 1:0!
Р. Бьянки
Желтая карточка
М. Контини
Замена
А. Розина
️️️️
М. Рубин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
22
Маттео Серени
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
26
Марко Пизано
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Марко Ди Лорето
ЛП
11
Паоло Дзанетти
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
21
Иван Франческини
ЦЗ
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
10
Юрген Саумель
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
7
Никола Вентола
ЦФ
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
4
Франческо Монтервино
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
3-2-3-2
22
Серени
33
Рубин
14
Натали
21
Огбонна
26
Пизано
20
Абате
11
Дзанетти
21
Джемаили
22
Ди Лорето
0
Аморузо
9
Бьянки
3-5-2
0
Йеццо
27
Сантакроче
15
Контини
33
Ринаудо
11
Маджо
5
Гаргано
26
Блази
24
Пациенца
70
Маннини
17
Салайета
19
Денис
9
Бьянки
28
Вайлатти
28
Вайлатти
9
Бьянки
33
Рубин
27
Розина
27
Розина
33
Рубин
0
Аморузо
77
Стеллоне
77
Стеллоне
0
Аморузо
24
Пациенца
11
Руссотто
11
Руссотто
24
Пациенца
11
Маджо
3
Витале
3
Витале
11
Маджо
70
Маннини
54
Больячино
54
Больячино
70
Маннини
Остались в запасе
Торино
Наполи
27
Алекс Кальдерони
ВР
21
Иван Франческини
ЦЗ
10
Юрген Саумель
ЦП
7
Никола Вентола
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
21
Иван Франческини
ЦЗ
10
Юрген Саумель
ЦП
7
Никола Вентола
ЦФ
Остались в запасе
1
Николас Гастон Наварро
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
4
Франческо Монтервино
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Торино - Наполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стадио Олимпико
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