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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 19 марта 2023
Торино
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 4
Завершен
Наполи
9'
В. Осимхен
35'
Х. Кварацхелия (П)
51'
В. Осимхен
68'
Т. Н'Домбеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Наполи
Замена
Д. Сек
️️️️
Н. Влашич
85'
85'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
С. Лоботка
Замена
О. Эйна
️️️️
У. Синго
75'
72'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
А. Ррахмани
72'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
70'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
68'
ГОЛ! 0:4!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
Х. Кварацхелия
65'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
65'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
И. Лосано
Замена
А. Буонджорно
️️️️
М. Войвода
54'
Замена
И. Илич
️️️️
К. Линетти
54'
Замена
К. Джиджи
️️️️
Э. Гравийон
54'
51'
ГОЛ! 0:3!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Оливера
35'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
Э. Гравийон
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
55
Гравийон
4
Схюрс
15
Родригес
23
Войвода
21
Риччи
17
Линетти
28
Радоньич
45
Влашич
19
Санабрия
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
23
Войвода
4
Буонджорно
4
Буонджорно
23
Войвода
55
Гравийон
26
Джиджи
26
Джиджи
55
Гравийон
90
Синго
34
Эйна
34
Эйна
90
Синго
17
Линетти
20
Илич
20
Илич
17
Линетти
45
Влашич
19
Сек
19
Сек
45
Влашич
13
Ррахмани
5
Эстигард
5
Эстигард
13
Ррахмани
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
68
Лоботка
70
Гаэтано
70
Гаэтано
68
Лоботка
11
Лосано
99
Эльмас
99
Эльмас
11
Лосано
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Торино
Наполи
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Торино - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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