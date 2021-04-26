Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 26 апреля 2021
Торино
26.04.2021, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
11'
Т. Бакайоко
13'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Наполи
Вторая желтая
Р. Мандрагора
86'
Замена
Д. Базелли
️️️️
К. Ансальди
85'
85'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
85'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Т. Бакайоко
80'
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Белотти
72'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
У. Синго
72'
68'
Желтая карточка
В. Осимхен
59'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
П. Зелински
59'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
Желтая карточка
Р. Мандрагора
58'
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Верди
57'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Н. Н'Кулу
57'
Желтая карточка
С. Верди
45'
+1
13'
ГОЛ! 0:2!
В. Осимхен
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бакайоко
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-3-1-1-2
32
Милинкович-Савич
4
Иццо
63
Н'Кулу
3
Бремер
14
Ансальди
8
Мандрагора
90
Синго
8
Ринкон
90
Верди
19
Санабрия
11
Белотти
4-1-2-2-1
1
Мерет
4
Хюсай
13
Ррахмани
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
7
Зелински
6
Демме
21
Политано
10
Инсинье
45
Осимхен
63
Н'Кулу
4
Буонджорно
4
Буонджорно
63
Н'Кулу
90
Верди
17
Линетти
17
Линетти
90
Верди
14
Ансальди
33
Базелли
33
Базелли
14
Ансальди
90
Синго
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
90
Синго
11
Белотти
11
Дзадза
11
Дзадза
11
Белотти
8
Бакайоко
8
Руис
8
Руис
8
Бакайоко
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
7
Зелински
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Зелински
Остались в запасе
Торино
Наполи
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
16
Хуберт Идасяк
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Амер Гояк
АП
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Торино - Наполи
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Наполи
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+