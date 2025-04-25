26 апреля на «Фольксваген-Арене» «Вольфсбург» примет «Фрайбург» в рамках 31 тура чемпионата Германии. Хозяева продолжают борьбу за сохранение места в середине таблицы, а гости стремятся удержаться в зоне еврокубков. Обе команды далеки от стабильности в обороне, что обещает открытый футбол с возможностью результативного исхода.

«Вольфсбург»

Команда из Вольфсбурга находится на 12-й строчке с 39 очками, не выигрывая на протяжении шести туров. Проблемы очевидны – коллектив не может наладить игру в защите, пропуская в 10 матчах подряд. При этом и нападение не радует результативностью – всего 4 гола за последние 5 игр. Лучшим снайпером остаeтся Мохамед Амура (10 мячей в 30 матчах), однако его усилий не хватает для серьeзных изменений. Домашние матчи также не являются козырем «волков»: при родных трибунах команда редко демонстрирует уверенную игру.

«Фрайбург»

Фрайбургская команда идeт на 5-м месте, набрав 48 очков. Команда демонстрирует крепкую атакующую форму: 9 голов за последние 5 матчей, при этом забивает регулярно в последних 5 турах. Винченцо Грифо продолжает быть ключевым звеном в атаке, забив 10 мячей за сезон. Однако оборона даeт сбои – 11 пропущенных мячей за 5 игр подтверждают уязвимость в защите, особенно на фоне высокоинтенсивного футбола. В гостях «Фрайбург» выглядит уверенно и не проигрывает на выезде уже в 5 матчах.

Факты о командах

«Вольфсбург»

Не выигрывает 6 матчей подряд

Пропускает в 10 матчах подряд

В последних 5 играх: 4 забитых, 8 пропущенных (в среднем 0.80 и 1.60 гола соответственно)

Мохамед Амура – лучший бомбардир (10 мячей)

«Фрайбург»

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в 5 матчах подряд

В последних 5 играх: 9 забитых, 11 пропущенных (в среднем 1.80 и 2.20 гола соответственно)

Не проигрывает в 5 последних выездных матчах

Личные встречи 43% (13) 17% (5) 40% (12) 54 Забитых мячей 42 1.8 В среднем за матч 1.4 6:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 14 тур Фрайбург 3 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 31 тур Фрайбург 1 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 14 тур Вольфсбург 0 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 33 тур Фрайбург 2 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 16 тур Вольфсбург 6 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 26 тур Фрайбург 3 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 9 тур Вольфсбург 0 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 19 тур Вольфсбург 3 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 2 тур Фрайбург 1 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 31 тур Вольфсбург 2 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 14 тур Фрайбург 1 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 21 тур Фрайбург 3 : 3 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 4 тур Вольфсбург 1 : 3 Фрайбург Германия. Бундеслига, 29 тур Фрайбург 0 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 12 тур Вольфсбург 3 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 27 тур Вольфсбург 0 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 10 тур Фрайбург 0 : 3 Вольфсбург Германия. Кубок, 1/4 финала Вольфсбург 1 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 25 тур Вольфсбург 3 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 8 тур Фрайбург 1 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 32 тур Вольфсбург 2 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 15 тур Фрайбург 0 : 3 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 25 тур Фрайбург 2 : 5 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 8 тур Вольфсбург 0 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 21 тур Вольфсбург 3 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 4 тур Фрайбург 3 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 23 тур Фрайбург 2 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 6 тур Вольфсбург 2 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 32 тур Фрайбург 1 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 15 тур Вольфсбург 2 : 2 Фрайбург

Прогноз на матч

Команды подходят к матчу с нестабильной формой в обороне, но способными атакующими линиями. «Фрайбург» выглядит фаворитом за счeт лучшей формы и стабильности в нападении. «Вольфсбург» играет без уверенности, и даже домашний стадион вряд ли станет ключевым преимуществом. Наиболее вероятный сценарий – открытая игра с голами с обеих сторон. «Фрайбург» должен воспользоваться проблемами соперника и, как минимум, не проиграть.

Рекомендованные ставки