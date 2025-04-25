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«Вольфсбург» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

25 апреля 2025 10:47
Вольфсбург - Фрайбург
26 апр. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
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1.8
Тотал больше 2.5 голов – коэфф. - 1.80
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26 апреля на «Фольксваген-Арене» «Вольфсбург» примет «Фрайбург» в рамках 31 тура чемпионата Германии. Хозяева продолжают борьбу за сохранение места в середине таблицы, а гости стремятся удержаться в зоне еврокубков. Обе команды далеки от стабильности в обороне, что обещает открытый футбол с возможностью результативного исхода.

«Вольфсбург»

Команда из Вольфсбурга находится на 12-й строчке с 39 очками, не выигрывая на протяжении шести туров. Проблемы очевидны – коллектив не может наладить игру в защите, пропуская в 10 матчах подряд. При этом и нападение не радует результативностью – всего 4 гола за последние 5 игр. Лучшим снайпером остаeтся Мохамед Амура (10 мячей в 30 матчах), однако его усилий не хватает для серьeзных изменений. Домашние матчи также не являются козырем «волков»: при родных трибунах команда редко демонстрирует уверенную игру.

«Фрайбург»

Фрайбургская команда идeт на 5-м месте, набрав 48 очков. Команда демонстрирует крепкую атакующую форму: 9 голов за последние 5 матчей, при этом забивает регулярно в последних 5 турах. Винченцо Грифо продолжает быть ключевым звеном в атаке, забив 10 мячей за сезон. Однако оборона даeт сбои – 11 пропущенных мячей за 5 игр подтверждают уязвимость в защите, особенно на фоне высокоинтенсивного футбола. В гостях «Фрайбург» выглядит уверенно и не проигрывает на выезде уже в 5 матчах.

Факты о командах

«Вольфсбург»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 4 забитых, 8 пропущенных (в среднем 0.80 и 1.60 гола соответственно)
  • Мохамед Амура – лучший бомбардир (10 мячей)

«Фрайбург»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 9 забитых, 11 пропущенных (в среднем 1.80 и 2.20 гола соответственно)
  • Не проигрывает в 5 последних выездных матчах

Личные встречи
43% (13)
17% (5)
40% (12)
54
Забитых мячей
42
1.8
В среднем за матч
1.4
6:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
3 : 2
13.12.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 2
27.04.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
0 : 1
09.12.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
2 : 0
19.05.2023
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
6 : 0
21.01.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
3 : 2
12.03.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
0 : 2
23.10.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
3 : 0
31.01.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
1 : 1
27.09.2020
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
2 : 2
13.06.2020
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 0
07.12.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
3 : 3
09.02.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1 : 3
22.09.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
0 : 2
07.04.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 1
18.11.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
0 : 1
05.04.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
0 : 3
05.11.2016
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/4 финала
Вольфсбург
1 : 0
07.04.2015
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
3 : 0
15.03.2015
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
1 : 2
18.10.2014
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
2 : 2
26.04.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
0 : 3
08.12.2013
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
2 : 5
09.03.2013
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
0 : 2
20.10.2012
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
3 : 2
10.02.2012
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
3 : 0
27.08.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
2 : 1
19.02.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 1
26.09.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
1 : 0
25.04.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
2 : 2
05.12.2009
Фрайбург
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Прогноз на матч

Команды подходят к матчу с нестабильной формой в обороне, но способными атакующими линиями. «Фрайбург» выглядит фаворитом за счeт лучшей формы и стабильности в нападении. «Вольфсбург» играет без уверенности, и даже домашний стадион вряд ли станет ключевым преимуществом. Наиболее вероятный сценарий – открытая игра с голами с обеих сторон. «Фрайбург» должен воспользоваться проблемами соперника и, как минимум, не проиграть.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • «Фрайбург» не проиграет – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.8
Тотал больше 2.5 голов – коэфф. - 1.80
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Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Фрайбург Вольфсбург
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0 : 1
1.85
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