26 апреля на «Фольксваген-Арене» «Вольфсбург» примет «Фрайбург» в рамках 31 тура чемпионата Германии. Хозяева продолжают борьбу за сохранение места в середине таблицы, а гости стремятся удержаться в зоне еврокубков. Обе команды далеки от стабильности в обороне, что обещает открытый футбол с возможностью результативного исхода.
«Вольфсбург»
Команда из Вольфсбурга находится на 12-й строчке с 39 очками, не выигрывая на протяжении шести туров. Проблемы очевидны – коллектив не может наладить игру в защите, пропуская в 10 матчах подряд. При этом и нападение не радует результативностью – всего 4 гола за последние 5 игр. Лучшим снайпером остаeтся Мохамед Амура (10 мячей в 30 матчах), однако его усилий не хватает для серьeзных изменений. Домашние матчи также не являются козырем «волков»: при родных трибунах команда редко демонстрирует уверенную игру.
«Фрайбург»
Фрайбургская команда идeт на 5-м месте, набрав 48 очков. Команда демонстрирует крепкую атакующую форму: 9 голов за последние 5 матчей, при этом забивает регулярно в последних 5 турах. Винченцо Грифо продолжает быть ключевым звеном в атаке, забив 10 мячей за сезон. Однако оборона даeт сбои – 11 пропущенных мячей за 5 игр подтверждают уязвимость в защите, особенно на фоне высокоинтенсивного футбола. В гостях «Фрайбург» выглядит уверенно и не проигрывает на выезде уже в 5 матчах.
Факты о командах
«Вольфсбург»
- Не выигрывает 6 матчей подряд
- Пропускает в 10 матчах подряд
- В последних 5 играх: 4 забитых, 8 пропущенных (в среднем 0.80 и 1.60 гола соответственно)
- Мохамед Амура – лучший бомбардир (10 мячей)
«Фрайбург»
- Забивает в 5 матчах подряд
- Пропускает в 5 матчах подряд
- В последних 5 играх: 9 забитых, 11 пропущенных (в среднем 1.80 и 2.20 гола соответственно)
- Не проигрывает в 5 последних выездных матчах
Прогноз на матч
Команды подходят к матчу с нестабильной формой в обороне, но способными атакующими линиями. «Фрайбург» выглядит фаворитом за счeт лучшей формы и стабильности в нападении. «Вольфсбург» играет без уверенности, и даже домашний стадион вряд ли станет ключевым преимуществом. Наиболее вероятный сценарий – открытая игра с голами с обеих сторон. «Фрайбург» должен воспользоваться проблемами соперника и, как минимум, не проиграть.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- «Фрайбург» не проиграет – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1.5 – коэффициент 2.10