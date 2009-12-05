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Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 05 декабря 2009
Вольфсбург
05.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
27'
Ф. Баcтианс (АГ)
81'
Ф. Джонсон
19'
М. Идриссу
51'
И. Банович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
Желтая карточка
З. Мисимович
ГОЛ! 2:2!
Ф. Джонсон
Замена
А. Дежага
️️️️
Жозуэ
Замена
Т. Бекманн
️️️️
С. Макиади
Замена
Э. Узома
️️️️
Ш. Райзингер
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
М. Шефер
Замена
К. Зиани
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
Д. Менди
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Банович
Замена
Й. Флум
️️️️
Ю. Шустер
Желтая карточка
О. Барт
Желтая карточка
Ф. Баcтианс
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Баcтианс
Желтая карточка
А. Барцальи
19'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Идриссу
Желтая карточка
Э. Джеко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
14
Джонатан Жагер
ЛП
33
Эке Узома
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Томми Бекманн
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
20
Кошта
15
Барцальи
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
4-3-1-2
16
Пуплен
22
Ча Ду Ри
76
Менди
4
Барт
11
Баcтианс
16
Макиади
0
Банович
23
Шустер
20
Калиджиури
27
Райзингер
0
Идриссу
20
Хасебе
15
Зиани
15
Зиани
20
Хасебе
4
Шефер
19
Джонсон
19
Джонсон
4
Шефер
7
Жозуэ
21
Дежага
21
Дежага
7
Жозуэ
27
Райзингер
33
Узома
33
Узома
27
Райзингер
23
Шустер
23
Флум
23
Флум
23
Шустер
16
Макиади
13
Бекманн
13
Бекманн
16
Макиади
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
14
Джонатан Жагер
ЛП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
14
Джонатан Жагер
ЛП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фольксваген
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