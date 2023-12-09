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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 09 декабря 2023
Вольфсбург
09.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
74'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
90'
+2
Замена
Ж. Адаму
️️️️
М. Рехль
Замена
С. Борнау
️️️️
Л. Майер
87'
86'
Желтая карточка
Л. Хелер
Желтая карточка
М. Арнольд
85'
85'
Желтая карточка
М. Рехль
Замена
К. Паредес
️️️️
М. Сванберг
80'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Я. Герхардт
80'
Замена
А. Вранкс
️️️️
С. Зесигер
80'
77'
Желтая карточка
Р. Салаи
74'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
К. Сильдийя
58'
Замена
Л. Хелер
️️️️
В. Грифо
58'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Р. Доан
57'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
34
Мерлин Рехль
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
3-2-4-1
1
Кастелс
5
Лакруа
15
Зесигер
4
Йенц
17
Баку
21
Меле
32
Сванберг
31
Герхардт
14
Майер
27
Арнольд
19
Винд
3-1-2-2-2
1
Атуболу
28
Гинтер
3
Линхарт
33
Макенго
27
Хефлер
34
Рехль
8
Эггештайн
20
Доан
32
Грифо
11
Грегоритч
25
Сильдийя
14
Майер
33
Борнау
33
Борнау
14
Майер
32
Сванберг
30
Паредес
30
Паредес
32
Сванберг
15
Зесигер
40
Вранкс
40
Вранкс
15
Зесигер
31
Герхардт
13
Каминьски
13
Каминьски
31
Герхардт
20
Доан
7
Салаи
7
Салаи
20
Доан
34
Рехль
20
Адаму
20
Адаму
34
Рехль
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
18
Вацлав Черны
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
18
Вацлав Черны
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
1
4
Всего ударов по воротам
6
3
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
3
6
Офсайды
1
0
Количество передач
279
208
Сейвы
0
2
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.62
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фольксваген
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