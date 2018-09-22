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Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 22 сентября 2018
Вольфсбург
22.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Фрайбург
61'
А. Мехмеди
7'
Р. Салаи
21'
Н. Петерсен
50'
М. Франтц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
90'
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
75'
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 1:3!
А. Мехмеди
Пас отдал
В. Вегхорст
61'
50'
ГОЛ! 0:3!
М. Франтц
Пас отдал
Л. Вальдшмидт
26'
Желтая карточка
Р. Салаи
21'
ГОЛ! 0:2!
Н. Петерсен
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Салаи
Пас отдал
Л. Кюблер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Фрайбург
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-3-1-2
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
12
Вилльям
4
Камачо
27
Арнольд
31
Герхардт
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Мехмеди
3-3-1-1-2
1
Шволов
5
Гульде
3
Хайнц
4
Кох
17
Кюблер
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Франтц
7
Салаи
18
Петерсен
33
Терраццино
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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