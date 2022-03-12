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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 12 марта 2022
Фрайбург
12.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Вольфсбург
7'
В. Грифо
44'
В. Грифо
87'
Н. Шлоттербек
52'
М. Крузе
84'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Н. Шлоттербек
Пас отдал
Н. Петерсен
87'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
86'
84'
ГОЛ! 2:2!
М. Арнольд
84'
Замена
Б. Бялек
️️️️
С. Борнау
Замена
Р. Салаи
️️️️
Я. Хаберер
84'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Д. Шмид
84'
76'
Замена
Б. Баку
️️️️
К. Мбабу
76'
Замена
А. Вранкс
️️️️
К. Шлагер
76'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Руссийон
Желтая карточка
Я. Хаберер
64'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
55'
55'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
М. Филипп
52'
ГОЛ! 2:1!
М. Крузе
Пас отдал
М. Арнольд
ГОЛ! 2:0!
В. Грифо
Пас отдал
Н. Хефлер
44'
ГОЛ! 1:0!
В. Грифо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
17
Боте Баку
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Флеккен
5
Гульде
4
Шлоттербек
13
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
19
Хаберер
32
Грифо
9
Демирович
9
Хелер
3-2-2-3
12
Перван
33
Борнау
25
Брукс
5
Лакруа
43
Мбабу
21
Руссийон
27
Арнольд
21
Шлагер
26
Филипп
10
Крузе
19
Винд
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
19
Хаберер
7
Салаи
7
Салаи
19
Хаберер
7
Шмид
25
Сильдийя
25
Сильдийя
7
Шмид
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
43
Мбабу
17
Баку
17
Баку
43
Мбабу
21
Шлагер
40
Вранкс
40
Вранкс
21
Шлагер
21
Руссийон
11
Штеффен
11
Штеффен
21
Руссийон
33
Борнау
21
Бялек
21
Бялек
33
Борнау
26
Филипп
14
Нмеча
14
Нмеча
26
Филипп
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
30
Никлас Клингер
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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