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Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 20 октября 2012
Вольфсбург
20.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Фрайбург
40'
Д. Калиджиури (П)
84'
Ю. Шустер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
89'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
О. Сорг
86'
Желтая карточка
Ф. Дианье
84'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Шустер
79'
Замена
Й. Флум
️️️️
С. Фрайс
Замена
С. Лакич
️️️️
Э. Погатец
68'
Замена
К. Треш
️️️️
Виейринья
61'
Замена
М. Шефер
️️️️
Фагнер
61'
46'
Замена
М. Крузе
️️️️
Э. Йендришек
Желтая карточка
Налдо
40'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Калиджиури
12'
Желтая карточка
М. Муйджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
24
Ферхан Хасани
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
3-2-1-3
16
Бенальо
23
Фагнер
27
Налдо
2
Погатец
13
Родригес
20
Виейринья
7
Каленберг
12
Дост
40
Олич
24
Хасани
3-2-4-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
23
Муйджа
7
Шмид
9
Фрайс
23
Шустер
16
Макиади
26
Йендришек
20
Калиджиури
23
Фагнер
4
Шефер
4
Шефер
23
Фагнер
20
Виейринья
28
Треш
28
Треш
20
Виейринья
2
Погатец
29
Лакич
29
Лакич
2
Погатец
25
Сорг
6
Хеденстад
6
Хеденстад
25
Сорг
9
Фрайс
23
Флум
23
Флум
9
Фрайс
26
Йендришек
10
Крузе
10
Крузе
26
Йендришек
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
1
Марвин Хитц
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Диего
АП
Главный тренер
Феликс Магат
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
10
Диего
АП
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фольксваген
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