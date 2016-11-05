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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 05 ноября 2016
Фрайбург
05.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Вольфсбург
41'
М. Гомес
53'
М. Гомес
85'
Р. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
Замена
Й. Ференбах
️️️️
Н. Хефлер
89'
88'
Замена
М. Шефер
️️️️
Д. Калиджиури
Красная карточка
К. Гюнтер
87'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Ф. Нидерлехнер
87'
85'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Родригес
82'
Замена
Б. Майорал
️️️️
М. Гомес
80'
Желтая карточка
М. Гомес
75'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Я. Блащиковски
73'
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
65'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
А. Абраши
58'
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Пас отдал
К. Треш
Желтая карточка
К. Гюнтер
42'
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Р. Родригес
Желтая карточка
А. Абраши
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
41
Хендрик Хансен
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Даниэль Дидави
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шволов
30
Гюнтер
3
Торрехон
2
Сеюнджу
15
Штенцель
27
Хефлер
6
Абраши
8
Франтц
32
Грифо
26
Филипп
7
Нидерлехнер
2-1-4-2-1
16
Бенальо
25
Брума
13
Родригес
14
Густаво
16
Блащиковски
28
Треш
31
Герхардт
30
Зегуйн
20
Калиджиури
27
Арнольд
27
Гомес
27
Хефлер
19
Ференбах
19
Ференбах
27
Хефлер
7
Нидерлехнер
19
Хаберер
19
Хаберер
7
Нидерлехнер
6
Абраши
18
Петерсен
18
Петерсен
6
Абраши
20
Калиджиури
4
Шефер
4
Шефер
20
Калиджиури
16
Блащиковски
10
Дидави
10
Дидави
16
Блащиковски
27
Гомес
9
Майорал
9
Майорал
27
Гомес
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
41
Хендрик Хансен
ЦЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
1
Коэн Кастелс
ВР
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Остались в запасе
41
Хендрик Хансен
ЦЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
1
Коэн Кастелс
ВР
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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