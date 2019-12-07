Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 07 декабря 2019
Фрайбург
07.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
85'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
88'
Желтая карточка
М. Тиссеран
ГОЛ! 1:0!
Д. Шмид
85'
21'
Желтая карточка
В. Са
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Флеккен
5
Гульде
4
Кох
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
19
Хаберер
7
Салаи
18
Петерсен
9
Хелер
3-3-1-1-2
1
Кастелс
25
Брукс
25
Брума
32
Тиссеран
12
Вилльям
23
Гилявоги
21
Руссийон
27
Арнольд
27
Са
9
Вегхорст
14
Мехмеди
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Вольфсбург
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+