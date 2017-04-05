Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 05 апреля 2017
Вольфсбург
05.04.2017, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
78'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
90'
+1
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
Ф. Нидерлехнер
84'
Замена
О. Булут
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Б. Майорал
️️️️
Виейринья
84'
78'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Н. Петерсен
72'
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
69'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
К. Геде
Замена
Д. Дидави
️️️️
Я. Блащиковски
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Андрис Йонкер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Фрайбург
30
Патрик Кландт
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-4-1
1
Кастелс
38
Хорн
31
Кнохе
2
Вольшайд
20
Виейринья
23
Гилявоги
23
Базур
27
Арнольд
28
Треш
16
Блащиковски
27
Гомес
4-4-1-1
1
Шволов
17
Кюблер
2
Сеюнджу
2
Кемпф
22
Игньевски
31
Геде
8
Франтц
19
Хаберер
23
Шустер
32
Грифо
7
Нидерлехнер
16
Блащиковски
10
Дидави
10
Дидави
16
Блащиковски
20
Виейринья
9
Майорал
9
Майорал
20
Виейринья
7
Нидерлехнер
5
Нидермайер
5
Нидермайер
7
Нидерлехнер
19
Хаберер
6
Булут
6
Булут
19
Хаберер
31
Геде
18
Петерсен
18
Петерсен
31
Геде
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
31
Макс Грюн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Андрис Йонкер
30
Патрик Кландт
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
30
Патрик Кландт
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Андрис Йонкер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+