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Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 09 марта 2013
Фрайбург
09.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 5
Завершен
Вольфсбург
2'
М. Крузе
65'
Й. Флум
7'
С. Макиади (АГ)
16'
Виейринья
22'
И. Олич
49'
И. Олич
90+3'
Диего
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
90'
+3
ГОЛ! 2:5!
Диего
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бенальо
89'
Замена
Жозуэ
️️️️
Фагнер
Желтая карточка
М. Крузе
85'
Замена
М. Терраццино
️️️️
Я. Розенталь
84'
78'
Желтая карточка
Диего
Замена
М. Муйджа
️️️️
Д. Шмид
77'
70'
Замена
М. Шефер
️️️️
С. Кириакос
ГОЛ! 2:4!
Й. Флум
Пас отдал
С. Макиади
65'
57'
Желтая карточка
Я. Полак
49'
ГОЛ! 1:4!
И. Олич
Пас отдал
Фагнер
46'
Замена
М. Арнольд
️️️️
И. Перишич
Замена
Й. Флум
️️️️
П. Крмас
46'
22'
ГОЛ! 1:3!
И. Олич
Пас отдал
Р. Родригес
19'
Желтая карточка
И. Олич
16'
ГОЛ! 1:2!
Виейринья
Желтая карточка
П. Крмас
15'
7'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Макиади
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ю. Шустер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
7
Жозуэ
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
3
Дианье
28
Гинтер
25
Сорг
11
Крмас
7
Шмид
16
Макиади
23
Шустер
10
Розенталь
20
Калиджиури
10
Крузе
3-2-2-2-1
16
Бенальо
20
Виейринья
23
Фагнер
16
Кириакос
24
Кьер
13
Родригес
8
Полак
28
Треш
10
Диего
14
Перишич
40
Олич
7
Шмид
23
Муйджа
23
Муйджа
7
Шмид
11
Крмас
23
Флум
23
Флум
11
Крмас
10
Розенталь
33
Терраццино
33
Терраццино
10
Розенталь
16
Кириакос
4
Шефер
4
Шефер
16
Кириакос
23
Фагнер
7
Жозуэ
7
Жозуэ
23
Фагнер
14
Перишич
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Перишич
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Марвин Хитц
ВР
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
34
Слободан Медойевич
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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