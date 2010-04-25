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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 25 апреля 2010
Фрайбург
25.04.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
38'
С. Макиади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
Желтая карточка
Жозуэ
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
П. Сиссе
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Й. Флум
Замена
Т. Каленберг
️️️️
П. Пекарик
Замена
О. Топрак
️️️️
С. Макиади
Желтая карточка
А. Барцальи
ГОЛ! 1:0!
С. Макиади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
4-4-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
5
Бучер
4
Барт
23
Муйджа
14
Жагер
16
Макиади
23
Флум
23
Шустер
0
Идриссу
61
Сиссе
3-3-2-2
16
Бенальо
27
Ритер
15
Барцальи
39
Мадлунг
22
Пекарик
7
Жозуэ
4
Шефер
21
Дежага
4
Гентнер
23
Графите
10
Джеко
23
Флум
20
Калиджиури
20
Калиджиури
23
Флум
16
Макиади
21
Топрак
21
Топрак
16
Макиади
61
Сиссе
27
Райзингер
27
Райзингер
61
Сиссе
22
Пекарик
7
Каленберг
7
Каленберг
22
Пекарик
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Юлиан Шустер
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
15
Карим Зиани
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
15
Карим Зиани
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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