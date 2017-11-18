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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 18 ноября 2017
Вольфсбург
18.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
3'
Я. Герхардт
29'
Ю. Малли
70'
Ю. Малли
68'
Б. Капустка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
ГОЛ! 3:1!
Ю. Малли
Пас отдал
Я. Герхардт
70'
68'
ГОЛ! 2:1!
Б. Капустка
Пас отдал
Я. Хаберер
52'
Желтая карточка
Ф. Кат
Желтая карточка
М. Тиссеран
45'
+1
44'
Желтая карточка
Р. Кох
ГОЛ! 2:0!
Ю. Малли
29'
ГОЛ! 1:0!
Я. Герхардт
Пас отдал
Д. Дидави
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
33
Марко Терраццино
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кастелс
2
Верхаг
32
Тиссеран
25
Брукс
31
Кнохе
23
Гилявоги
27
Арнольд
31
Герхардт
10
Малли
10
Дидави
27
Гомес
4-1-4-1
1
Шволов
15
Штенцель
2
Кемпф
4
Кох
30
Гюнтер
27
Хефлер
18
Кат
23
Шустер
19
Хаберер
31
Геде
18
Петерсен
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
31
Макс Грюн
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
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