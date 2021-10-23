Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 23 октября 2021
Вольфсбург
23.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Фрайбург
27'
Ф. Линхарт
68'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
Замена
С. Борнау
️️️️
Д. Энтони Брукс
88'
88'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Л. Кюблер
87'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
В. Грифо
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Р. Штеффен
80'
78'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
78'
Замена
Э. Демирович
️️️️
У. Ен Чон
Желтая карточка
К. Мбабу
71'
69'
Замена
К. Шаде
️️️️
М. Гульде
68'
ГОЛ! 0:2!
Л. Хелер
Пас отдал
К. Гюнтер
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Ж. Гилявоги
56'
Замена
М. Филипп
️️️️
П. Отавио
56'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Линхарт
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
26'
Желтая карточка
Р. Штеффен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
34
Jannis Lang
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Кастелс
17
Баку
25
Брукс
5
Лакруа
6
Отавио
23
Гилявоги
43
Мбабу
40
Вранкс
27
Арнольд
11
Штеффен
14
Нмеча
3-3-1-2-1
1
Флеккен
4
Шлоттербек
3
Линхарт
5
Гульде
17
Кюблер
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
23
Гилявоги
14
Лукебакио
14
Лукебакио
23
Гилявоги
11
Штеффен
8
Нмеча
8
Нмеча
11
Штеффен
25
Брукс
33
Борнау
33
Борнау
25
Брукс
6
Отавио
26
Филипп
26
Филипп
6
Отавио
17
Кюблер
19
Хаберер
19
Хаберер
17
Кюблер
5
Гульде
7
Шаде
7
Шаде
5
Гульде
32
Грифо
25
Сильдийя
25
Сильдийя
32
Грифо
11
Чон
9
Демирович
9
Демирович
11
Чон
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
34
Jannis Lang
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
34
Jannis Lang
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Фрайбург
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+