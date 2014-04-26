Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 26 апреля 2014
Вольфсбург
26.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
3'
И. Перишич
70'
И. Перишич
61'
А. Мехмеди
83'
М. Терраццино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
88'
Желтая карточка
М. Терраццино
88'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
К. Гюнтер
84'
Замена
С. Фрайс
️️️️
К. Геде
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Терраццино
Пас отдал
К. Гюнтер
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
И. Олич
82'
72'
Замена
М. Терраццино
️️️️
С. Керк
Желтая карточка
И. Перишич
70'
ГОЛ! 2:1!
И. Перишич
Пас отдал
К. Треш
70'
Замена
Виейринья
️️️️
С. Медойевич
66'
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
В. Дарида
Желтая карточка
К. Де Брюйне
41'
3'
Желтая карточка
П. Крмас
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
Р. Родригес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
9
Себастьян Фрайс
ПП
33
Марко Терраццино
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-4-2-1
31
Грюн
13
Родригес
31
Кнохе
27
Налдо
27
Арнольд
34
Медойевич
8
Полак
28
Треш
14
Перишич
7
Де Брюйне
40
Олич
4-5-1
1
Бауманн
7
Шмид
11
Крмас
28
Гинтер
30
Гюнтер
23
Шустер
6
Фернандес
37
Керк
31
Геде
16
Дарида
14
Мехмеди
40
Олич
20
Калиджиури
20
Калиджиури
40
Олич
34
Медойевич
20
Виейринья
20
Виейринья
34
Медойевич
30
Гюнтер
27
Хефлер
27
Хефлер
30
Гюнтер
31
Геде
9
Фрайс
9
Фрайс
31
Геде
37
Керк
33
Терраццино
33
Терраццино
37
Керк
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+