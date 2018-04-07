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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 07 апреля 2018
Фрайбург
07.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
2'
Д. Дидави
83'
Д. Дидави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дидави
Пас отдал
Д. Ориги
68'
Желтая карточка
Вилльям
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дидави
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-3-3-1
1
Шволов
4
Кох
5
Гульде
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
15
Штенцель
19
Хаберер
4
Сьерро
18
Кат
18
Петерсен
3-2-3-1
1
Кастелс
12
Вилльям
31
Кнохе
2
Верхаг
27
Арнольд
4
Камачо
10
Малли
10
Дидави
7
Брекало
11
Димата
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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