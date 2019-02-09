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Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 09 февраля 2019
Фрайбург
09.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Вольфсбург
37'
В. Грифо
70'
Н. Петерсен
88'
Л. Вальдшмидт
11'
Д. Руссийон
63'
В. Вегхорст (П)
74'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
ГОЛ! 3:3!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Н. Петерсен
88'
74'
ГОЛ! 2:3!
Р. Штеффен
Пас отдал
В. Вегхорст
ГОЛ! 2:2!
Н. Петерсен
Пас отдал
В. Грифо
70'
69'
Желтая карточка
Вилльям
63'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Вегхорст
Желтая карточка
Р. Кох
62'
Желтая карточка
Я. Хаберер
61'
38'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
ГОЛ! 1:1!
В. Грифо
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
37'
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
34'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Руссийон
Пас отдал
Й. Брекало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
3-2-2-1-2
1
Шволов
3
Линхарт
4
Кох
3
Хайнц
30
Гюнтер
17
Кюблер
8
Франтц
19
Хаберер
32
Грифо
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
4-1-2-2-1
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брукс
31
Кнохе
21
Руссийон
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
11
Штеффен
7
Брекало
9
Вегхорст
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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