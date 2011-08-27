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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 27 августа 2011
Фрайбург
27.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
30'
О. Барт
40'
Э. Йендришек
59'
С. Макиади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
Замена
Г. Дембеле
️️️️
С. Макиади
Желтая карточка
Х. Чале
Замена
Я. Абдессадки
️️️️
Ш. Райзингер
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Э. Йендришек
Замена
Х. Чале
️️️️
Т. Хитцльшпергер
ГОЛ! 3:0!
С. Макиади
Желтая карточка
М. Русс
Замена
М. Русс
️️️️
М. Хасебе
Замена
С. Лакич
️️️️
Жозуэ
ГОЛ! 2:0!
Э. Йендришек
Пас отдал
П. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
О. Барт
Пас отдал
Ю. Шустер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Хрвое Чале
ЦЗ
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Ян Полак
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
3-5-2
1
Бауманн
11
Баcтианс
11
Крмас
4
Барт
8
Нику
23
Шустер
23
Флум
16
Макиади
26
Йендришек
27
Райзингер
61
Сиссе
4-1-3-2
16
Бенальо
20
Хасебе
16
Кириакос
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
2
Окс
0
Хитцльшпергер
28
Треш
9
Манджукич
10
Хельмес
26
Йендришек
20
Калиджиури
20
Калиджиури
26
Йендришек
27
Райзингер
6
Абдессадки
6
Абдессадки
27
Райзингер
16
Макиади
11
Дембеле
11
Дембеле
16
Макиади
0
Хитцльшпергер
3
Чале
3
Чале
0
Хитцльшпергер
20
Хасебе
23
Русс
23
Русс
20
Хасебе
7
Жозуэ
29
Лакич
29
Лакич
7
Жозуэ
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
Главный тренер
Маркус Зорг
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Михаэль Шульце
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Маркус Зорг
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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