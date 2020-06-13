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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 13 июня 2020
Вольфсбург
13.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
14'
В. Вегхорст
27'
В. Вегхорст (П)
43'
Л. Хелер
46'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
90'
+1
Замена
Я. Хаберер
️️️️
В. Грифо
Замена
О. Мармуш
️️️️
Д. Гинчек
84'
77'
Замена
Ж. Иттер
️️️️
К. Гюнтер
77'
Замена
М. Франтц
️️️️
Р. Кох
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Шлагер
66'
63'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Вальдшмидт
63'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Р. Салаи
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Й. Брекало
55'
Замена
В. Са
️️️️
Р. Штеффен
55'
46'
ГОЛ! 2:2!
Р. Салаи
43'
ГОЛ! 2:1!
Л. Хелер
Пас отдал
В. Грифо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Вегхорст
27'
23'
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Р. Штеффен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Кастелс
21
Руссийон
5
Понграчич
25
Брукс
43
Мбабу
21
Шлагер
27
Арнольд
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
10
Гинчек
3-3-2-2
1
Шволов
4
Кох
3
Хайнц
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
7
Салаи
32
Грифо
7
Вальдшмидт
9
Хелер
11
Штеффен
27
Са
27
Са
11
Штеффен
7
Брекало
30
Клаус
30
Клаус
7
Брекало
21
Шлагер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Шлагер
10
Гинчек
22
Мармуш
22
Мармуш
10
Гинчек
7
Салаи
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Салаи
30
Гюнтер
27
Иттер
27
Иттер
30
Гюнтер
4
Кох
8
Франтц
8
Франтц
4
Кох
32
Грифо
19
Хаберер
19
Хаберер
32
Грифо
7
Вальдшмидт
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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