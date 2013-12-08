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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 08 декабря 2013
Фрайбург
08.12.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Вольфсбург
8'
М. Арнольд
11'
И. Олич
90+1'
М. Шефер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
М. Шефер
Пас отдал
В. Евсеев
87'
Замена
В. Евсеев
️️️️
М. Арнольд
85'
Замена
М. Шефер
️️️️
И. Олич
74'
Замена
Т. Клозе
️️️️
Л. Густаво
Замена
М. Ханке
️️️️
Ж. Фернандес
73'
Замена
С. Керк
️️️️
Ф. Коклен
48'
35'
Желтая карточка
П. Окс
Замена
П. Крмас
️️️️
Ф. Дианье
22'
11'
ГОЛ! 0:2!
И. Олич
Пас отдал
Л. Густаво
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнольд
Пас отдал
П. Окс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
0
Николай Лоренцони
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Вилли Евсеев
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
3-4-2-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
21
Хен
30
Гюнтер
27
Хефлер
13
Коклен
3
Дианье
6
Фернандес
16
Дарида
14
Мехмеди
3-1-3-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
2
Окс
34
Медойевич
27
Арнольд
20
Калиджиури
14
Перишич
40
Олич
3
Дианье
11
Крмас
11
Крмас
3
Дианье
13
Коклен
37
Керк
37
Керк
13
Коклен
6
Фернандес
9
Ханке
9
Ханке
6
Фернандес
27
Арнольд
8
Евсеев
8
Евсеев
27
Арнольд
40
Олич
4
Шефер
4
Шефер
40
Олич
14
Густаво
5
Клозе
5
Клозе
14
Густаво
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
0
Николай Лоренцони
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
0
Николай Лоренцони
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
31
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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