20 апреля на стадионе Эстадио де ла Серамика в Вильярреале состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». «Вильярреал» борется за место в еврокубках, а «Реал Сосьедад» сражается за место в середине турнирной таблицы. Ожидается, что матч будет напряжeнным и важным для обеих команд.
«Вильярреал»
«Вильярреал» после 30 туров занимает 5-е место с 51 очком. Команда продемонстрировала неплохие результаты, не проигрывая в 3 последних матчах Ла Лиги. В последних играх они забили 5 голов, что даeт средний показатель 1 гол за матч. Однако команда пропускает в последних играх в среднем 1 гол за матч. Вильярреал стабилен в атаке, но проблемы в обороне остаются актуальными. Лучший бомбардир команды – Айосе Перес, который забил 16 голов в 25 матчах.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» занимает 9-е место с 41 очком после 31 тура. Команда продолжает бороться за середину турнирной таблицы и в последних 5 играх забила 11 голов, что свидетельствует о хорошей атаке. Однако оборона команды также оставляет желать лучшего, так как «Реал Сосьедад» пропустил 10 голов в этих играх. Лучший бомбардир команды – Микель Ойарсабаль с 15 голами в 46 матчах.
Факты о командах
«Вильярреал»:
- Находится на 5-м месте с 51 очком.
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
- Лучший бомбардир: Айосе Перес (16 голов в 25 матчах).
«Реал Сосьедад»:
- Находится на 9-м месте с 41 очком.
- Забивает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Не выигрывает в 4 последних матчах на выезде.
- Лучший бомбардир: Микель Ойарсабаль (15 голов в 46 матчах).
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»
«Вильярреал» в последние месяцы находится в хорошей форме и продолжает бороться за место в еврокубках. Несмотря на это, проблемы в обороне и слабая реализация атак могут сыграть против команды в матчах против сильных соперников. «Реал Сосьедад», несмотря на свою атакующую мощь, также страдает от слабой защиты, что даeт «Вильярреалу» шанс на забитые мячи. Однако, учитывая форму «Вильярреала» и стабильность «Реала Сосьедада», победа хозяев выглядит предпочтительной, хотя матч может быть достаточно результативным.
Рекомендованные ставки
- Победа «Вильярреал» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10