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«Вильярреал» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 20 апреля с коэффициентом 1.75

19 апреля 2025 9:49
Вильярреал - Реал Сосьедад
20 апр. 2025, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 32 тур
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1.75
Победа «Вильярреал» – коэффициент 1.75
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20 апреля на стадионе Эстадио де ла Серамика в Вильярреале состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». «Вильярреал» борется за место в еврокубках, а «Реал Сосьедад» сражается за место в середине турнирной таблицы. Ожидается, что матч будет напряжeнным и важным для обеих команд.

«Вильярреал»

«Вильярреал» после 30 туров занимает 5-е место с 51 очком. Команда продемонстрировала неплохие результаты, не проигрывая в 3 последних матчах Ла Лиги. В последних играх они забили 5 голов, что даeт средний показатель 1 гол за матч. Однако команда пропускает в последних играх в среднем 1 гол за матч. Вильярреал стабилен в атаке, но проблемы в обороне остаются актуальными. Лучший бомбардир команды – Айосе Перес, который забил 16 голов в 25 матчах.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает 9-е место с 41 очком после 31 тура. Команда продолжает бороться за середину турнирной таблицы и в последних 5 играх забила 11 голов, что свидетельствует о хорошей атаке. Однако оборона команды также оставляет желать лучшего, так как «Реал Сосьедад» пропустил 10 голов в этих играх. Лучший бомбардир команды – Микель Ойарсабаль с 15 голами в 46 матчах.

Факты о командах

«Вильярреал»:

  • Находится на 5-м месте с 51 очком.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Айосе Перес (16 голов в 25 матчах).

«Реал Сосьедад»:

  • Находится на 9-м месте с 41 очком.
  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не выигрывает в 4 последних матчах на выезде.
  • Лучший бомбардир: Микель Ойарсабаль (15 голов в 46 матчах).

Личные встречи
41% (14)
29% (10)
29% (10)
47
Забитых мячей
37
1.38
В среднем за матч
1.09
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2 : 2
20.04.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
13.01.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
23.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
0 : 3
09.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
2 : 0
02.04.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
09.10.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
1 : 2
15.05.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
18.12.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
30.01.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
29.11.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 2
13.07.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
05.01.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
25.04.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
1 : 2
18.08.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
4 : 2
27.01.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
25.08.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
19.02.2017
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Вильярреал
1 : 1
11.01.2017
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
3 : 1
04.01.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 1
18.09.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
0 : 0
24.04.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
20.12.2015
Вильярреал
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
25.04.2015
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
2 : 2
14.01.2015
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Вильярреал
1 : 0
07.01.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
4 : 0
07.12.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 38 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
18.05.2014
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Вильярреал
0 : 1
16.01.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
5 : 1
14.01.2014
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
0 : 0
09.01.2014
Вильярреал
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
22.04.2012
Вильярреал
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
1 : 1
11.12.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
2 : 1
23.01.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
29.08.2010
Вильярреал
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Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»

«Вильярреал» в последние месяцы находится в хорошей форме и продолжает бороться за место в еврокубках. Несмотря на это, проблемы в обороне и слабая реализация атак могут сыграть против команды в матчах против сильных соперников. «Реал Сосьедад», несмотря на свою атакующую мощь, также страдает от слабой защиты, что даeт «Вильярреалу» шанс на забитые мячи. Однако, учитывая форму «Вильярреала» и стабильность «Реала Сосьедада», победа хозяев выглядит предпочтительной, хотя матч может быть достаточно результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Вильярреал» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Вильярреала» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.75
Победа «Вильярреал» – коэффициент 1.75
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Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Реал Сосьедад Вильярреал
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