20 апреля на стадионе Эстадио де ла Серамика в Вильярреале состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». «Вильярреал» борется за место в еврокубках, а «Реал Сосьедад» сражается за место в середине турнирной таблицы. Ожидается, что матч будет напряжeнным и важным для обеих команд.

«Вильярреал»

«Вильярреал» после 30 туров занимает 5-е место с 51 очком. Команда продемонстрировала неплохие результаты, не проигрывая в 3 последних матчах Ла Лиги. В последних играх они забили 5 голов, что даeт средний показатель 1 гол за матч. Однако команда пропускает в последних играх в среднем 1 гол за матч. Вильярреал стабилен в атаке, но проблемы в обороне остаются актуальными. Лучший бомбардир команды – Айосе Перес, который забил 16 голов в 25 матчах.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает 9-е место с 41 очком после 31 тура. Команда продолжает бороться за середину турнирной таблицы и в последних 5 играх забила 11 голов, что свидетельствует о хорошей атаке. Однако оборона команды также оставляет желать лучшего, так как «Реал Сосьедад» пропустил 10 голов в этих играх. Лучший бомбардир команды – Микель Ойарсабаль с 15 голами в 46 матчах.

Факты о командах

«Вильярреал»:

Находится на 5-м месте с 51 очком.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Лучший бомбардир: Айосе Перес (16 голов в 25 матчах).

«Реал Сосьедад»:

Находится на 9-м месте с 41 очком.

Забивает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 играх.

Не выигрывает в 4 последних матчах на выезде.

Лучший бомбардир: Микель Ойарсабаль (15 голов в 46 матчах).

Личные встречи 41% (14) 29% (10) 29% (10) 47 Забитых мячей 37 1.38 В среднем за матч 1.09 5:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 32 тур Вильярреал 2 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 19 тур Реал Сосьедад 1 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 26 тур Реал Сосьедад 1 : 3 Вильярреал Испания. Примера, 16 тур Вильярреал 0 : 3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 27 тур Вильярреал 2 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 8 тур Реал Сосьедад 1 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 37 тур Вильярреал 1 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 18 тур Реал Сосьедад 1 : 3 Вильярреал Испания. Примера, 21 тур Вильярреал 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 11 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 36 тур Вильярреал 1 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 19 тур Реал Сосьедад 1 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 34 тур Реал Сосьедад 0 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 1 тур Вильярреал 1 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур Вильярреал 4 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 2 тур Реал Сосьедад 3 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 23 тур Реал Сосьедад 0 : 1 Вильярреал Испания. Кубок, 1/8 финала Вильярреал 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Кубок, 1/8 финала Реал Сосьедад 3 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 4 тур Вильярреал 2 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 35 тур Вильярреал 0 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 16 тур Реал Сосьедад 0 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 33 тур Реал Сосьедад 0 : 0 Вильярреал Испания. Кубок, 1/8 финала Реал Сосьедад 2 : 2 Вильярреал Испания. Кубок, 1/8 финала Вильярреал 1 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 14 тур Вильярреал 4 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 38 тур Реал Сосьедад 1 : 2 Вильярреал Испания. Кубок, 1/8 финала Вильярреал 0 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 19 тур Вильярреал 5 : 1 Реал Сосьедад Испания. Кубок, 1/8 финала Реал Сосьедад 0 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 35 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 16 тур Вильярреал 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 20 тур Вильярреал 2 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 1 тур Реал Сосьедад 1 : 0 Вильярреал

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»

«Вильярреал» в последние месяцы находится в хорошей форме и продолжает бороться за место в еврокубках. Несмотря на это, проблемы в обороне и слабая реализация атак могут сыграть против команды в матчах против сильных соперников. «Реал Сосьедад», несмотря на свою атакующую мощь, также страдает от слабой защиты, что даeт «Вильярреалу» шанс на забитые мячи. Однако, учитывая форму «Вильярреала» и стабильность «Реала Сосьедада», победа хозяев выглядит предпочтительной, хотя матч может быть достаточно результативным.

Рекомендованные ставки