Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 11 января 2017
Вильярреал
11.01.2017, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
45'
Р. Сориано
15'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
Красная карточка
Н. Сансоне
89'
86'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Замена
М. Тригерос
️️️️
Р. Сориано
78'
72'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Каналес
Желтая карточка
В. Руис
70'
70'
Желтая карточка
Хуанми
Замена
Джонатан
️️️️
С. Кастильехо
69'
Замена
Пато
️️️️
Р. Борре
61'
45'
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
ГОЛ! 1:1!
Р. Сориано
45'
Желтая карточка
С. Кастильехо
21'
18'
Желтая карточка
В. Жозе
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Давид Зурутуса
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Хаби Прието
РФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
12
Пато
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Асенхо
24
Коста
27
Гонсалес
2
Рукавина
4
Руис
16
Родри
21
Сориано
11
Сансоне
70
Кастильехо
19
Борре
4-2-2-2
28
Рульи
2
Сальдуа
6
Элустондо
26
Мартинес
17
Бершиче
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
20
Каналес
21
Оярсабаль
10
Прието
12
Виллиан Жозе
70
Кастильехо
6
Джонатан
6
Джонатан
70
Кастильехо
21
Сориано
14
Тригерос
14
Тригерос
21
Сориано
19
Борре
12
Пато
12
Пато
19
Борре
20
Каналес
23
Гранеро
23
Гранеро
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
25
Тоньо
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Реал Сосьедад
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+