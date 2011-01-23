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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 23 января 2011
Вильярреал
23.01.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
41'
Д. Росси
47'
Д. Росси
30'
М. Аранбуру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
Замена
Сисиньо
️️️️
Б. Валеро
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Д. Ривас
Замена
К. Марчена
️️️️
Кани
Желтая карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Сарпонг
Желтая карточка
М. Аранбуру
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
М. Бергара
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Х. Льоренте
ГОЛ! 2:1!
Д. Росси
Пас отдал
С. Касорла
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Пас отдал
С. Касорла
Желтая карточка
Х. Прието
ГОЛ! 0:1!
М. Аранбуру
Пас отдал
Х. Льоренте
Желтая карточка
Кани
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
19
Диего Ривас
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
11
Микел Аранбуру
(К)
АП
10
Хаби Прието
ПВ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
37
Мусаккио
2
Гонсало
2
Гаспар
8
Кани
6
Валеро
21
Бруно
8
Касорла
15
Рубен
25
Росси
4-2-2-2
1
Браво
22
Эстрада
15
Ансотеги
4
Лабака
3
Гонсалес
19
Ривас
5
Бергара
10
Прието
11
Аранбуру
7
Гризманн
12
Льоренте
8
Кани
24
Марчена
24
Марчена
8
Кани
6
Валеро
12
Сисиньо
12
Сисиньо
6
Валеро
5
Бергара
8
Сарпонг
8
Сарпонг
5
Бергара
19
Ривас
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
19
Ривас
12
Льоренте
23
Тамудо
23
Тамудо
12
Льоренте
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
1
Хавьер Олива
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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