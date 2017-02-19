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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 19 февраля 2017
Реал Сосьедад
19.02.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
90+4'
С. Кастильехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
С. Кастильехо
Пас отдал
Х. Коста
Желтая карточка
Р. Навас
90'
+3
79'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Черышев
Замена
Д. Конча
️️️️
М. Оярсабаль
79'
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Прието
71'
70'
Желтая карточка
Бруно
70'
Желтая карточка
Родри
68'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Джонатан
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Хуанми
66'
Желтая карточка
Х. Прието
56'
49'
Желтая карточка
М. Гаспар
45'
Замена
Родри
️️️️
М. Тригерос
29'
Желтая карточка
Д. Черышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ПП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
16
Навас
26
Мартинес
20
Одриосола
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
7
Хуанми
10
Вела
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
27
Гонсалес
37
Мусаккио
24
Коста
6
Джонатан
21
Бруно
14
Тригерос
90
Черышев
20
Адриан
94
Бакамбу
10
Прието
20
Каналес
20
Каналес
10
Прието
7
Хуанми
9
Баутиста
9
Баутиста
7
Хуанми
21
Оярсабаль
24
Конча
24
Конча
21
Оярсабаль
14
Тригерос
16
Родри
16
Родри
14
Тригерос
6
Джонатан
11
Сансоне
11
Сансоне
6
Джонатан
90
Черышев
70
Кастильехо
70
Кастильехо
90
Черышев
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Реале Арена
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