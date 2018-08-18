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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 18 августа 2018
Вильярреал
18.08.2018, суббота, 21:15
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
16'
Ж. Морено
40'
В. Жозе
71'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
80'
Замена
А. Элустондо
️️️️
М. Оярсабаль
77'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Форнальс
77'
75'
Желтая карточка
Хуанми
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Касорла
73'
71'
ГОЛ! 1:2!
Хуанми
68'
Замена
Хуанми
️️️️
Р. Пардо
Желтая карточка
С. Касерес
67'
Замена
Д. Раба
️️️️
М. Морланес
65'
59'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
М. Мерино
51'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
40'
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
Желтая карточка
М. Морланес
36'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Касерес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Вильярреал
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
23
Педраса
26
Мори
27
Гонсалес
2
Гаспар
35
Касерес
8
Морланес
8
Касорла
8
Форнальс
7
Морено
9
Экамби
3-2-3-1-1
28
Рульи
5
Субельдия
3
Льоренте
15
Морено
2
Сальдуа
19
Эрнандес
14
Пардо
23
Мерино
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
8
Касорла
14
Тригерос
14
Тригерос
8
Касорла
8
Форнальс
70
Бакка
70
Бакка
8
Форнальс
8
Морланес
19
Раба
19
Раба
8
Морланес
21
Оярсабаль
6
Элустондо
6
Элустондо
21
Оярсабаль
23
Мерино
17
Зурутуса
17
Зурутуса
23
Мерино
14
Пардо
7
Хуанми
7
Хуанми
14
Пардо
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
14
Мигелон
ПЗ
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
14
Мигелон
ПЗ
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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