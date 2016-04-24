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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 24 апреля 2016
Вильярреал
24.04.2016, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
90'
+3
Замена
Х. Баутиста
️️️️
М. Оярсабаль
90'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
Адриан
90'
82'
Замена
Х. Прието
️️️️
Д. Рейес
Желтая карточка
Джонатан
72'
Желтая карточка
М. Гаспар
69'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
68'
Замена
А. Марин
️️️️
Э. Байи
65'
Замена
Джонатан
️️️️
Т. Пина
58'
51'
Желтая карточка
К. Вела
Желтая карточка
Т. Пина
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
4
Руис
2
Рукавина
3
Байи
2
Гаспар
21
Бруно
17
Пина
4
Суарес
70
Кастильехо
94
Бакамбу
9
Сольдадо
3-2-3-1-1
28
Рульи
13
Рейес
26
Мартинес
6
Элустондо
2
Сальдуа
17
Бершиче
5
Бергара
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
10
Вела
3
Байи
3
Марин
3
Марин
3
Байи
17
Пина
6
Джонатан
6
Джонатан
17
Пина
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
10
Вела
23
Эрнандес
23
Эрнандес
10
Вела
13
Рейес
10
Прието
10
Прието
13
Рейес
21
Оярсабаль
9
Баутиста
9
Баутиста
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
77
Брума
ЛВ
13
Ойер
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
13
Ойер
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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