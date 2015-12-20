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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 20 декабря 2015
Реал Сосьедад
20.12.2015, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 16 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
27'
Д. Суарес
88'
Д. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
88'
ГОЛ! 0:2!
Д. Суарес
Пас отдал
С. Бакамбу
80'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
Ю. Бершиче
80'
74'
Желтая карточка
М. Тригерос
72'
Замена
М. Науэль
️️️️
Джонатан
Замена
Жонатас
️️️️
Брума
71'
67'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
Замена
Х. Прието
️️️️
Э. Гранеро
57'
Желтая карточка
И. Мартинес
56'
Желтая карточка
С. Каналес
39'
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Суарес
Пас отдал
С. Бакамбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-2-2-2
28
Рульи
17
Бершиче
6
Элустондо
13
Рейес
26
Мартинес
23
Гранеро
14
Ильярраменди
77
Брума
20
Каналес
9
Агиррече
10
Вела
4-3-1-2
23
Ареоля
37
Мусаккио
4
Руис
2
Рукавина
24
Коста
17
Пина
6
Джонатан
21
Бруно
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
17
Бершиче
23
Эрнандес
23
Эрнандес
17
Бершиче
23
Гранеро
10
Прието
10
Прието
23
Гранеро
77
Брума
9
Жонатас
9
Жонатас
77
Брума
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
6
Джонатан
77
Науэль
77
Науэль
6
Джонатан
9
Сольдадо
70
Кастильехо
70
Кастильехо
9
Сольдадо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
13
Ойер
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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