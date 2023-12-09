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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 09 декабря 2023
Вильярреал
09.12.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
0 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
38'
М. Мерино
41'
М. Субименди
45+4'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Ж. Морено
90'
+1
Замена
Р. Террац
️️️️
Д. Парехо
90'
+1
78'
Замена
А. Муньос
️️️️
А. Захарян
78'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
У. Садик
Замена
А. Серлот
️️️️
Х. Луис Моралес
74'
60'
Желтая карточка
М. Субименди
59'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
И. Субельдия
Желтая карточка
А. Педраса
49'
Замена
И. Акомах
️️️️
А. Альтимира
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:3!
Т. Кубо
Пас отдал
М. Мерино
41'
ГОЛ! 0:2!
М. Субименди
Пас отдал
А. Захарян
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Мерино
Пас отдал
Т. Кубо
30'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Б. Мендес
Желтая карточка
Э. Капу
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
(К)
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
19
Андре Силва
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Йоргенсен
8
Фойт
39
Альбиоль
4
Куэнка
23
Педраса
6
Капу
2
Альтимира
10
Парехо
10
Баэна
25
Моралес
7
Морено
4-2-3-1
1
Ремиро
14
Траоре
6
Элустондо
5
Субельдия
63
Тирни
36
Субименди
23
Мерино
10
Мендес
23
Захарян
14
Кубо
6
Садик
10
Парехо
11
Террац
11
Террац
10
Парехо
7
Морено
22
Бреретон
22
Бреретон
7
Морено
2
Альтимира
11
Акомах
11
Акомах
2
Альтимира
25
Моралес
9
Серлот
9
Серлот
25
Моралес
23
Захарян
3
Муньос
3
Муньос
23
Захарян
5
Субельдия
16
Пачеко
16
Пачеко
5
Субельдия
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
6
Садик
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
6
Садик
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
19
Андре Силва
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
19
Андре Силва
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
2
1
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
5
11
Офсайды
3
2
Количество передач
145
261
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.37
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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