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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 13 июля 2020
Вильярреал
13.07.2020, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
85'
С. Касорла
61'
В. Жозе
75'
Д. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Онтиверос
89'
86'
Замена
А. Муньос
️️️️
Н. Монреаль
ГОЛ! 1:2!
С. Касорла
Пас отдал
С. Чуквуэзе
85'
Замена
А. Баэна
️️️️
М. Тригерос
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Льоренте
Пас отдал
М. Оярсабаль
70'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
65'
Замена
И. Субельдия
️️️️
М. Эдегор
Замена
Бруно
️️️️
М. Гомес
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Пас отдал
М. Эдегор
53'
Замена
Порту
️️️️
А. Барренечеа
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ф. Ниньо
46'
46'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
Желтая карточка
М. Тригерос
36'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
35'
2'
Желтая карточка
М. Мерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вильярреал
1
Андрес
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Бруно
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
23
Иван Мартин
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
7
Пенья
99
Ангисса
8
Касорла
14
Тригерос
10
Онтиверос
16
Гомес
14
Ниньо
4-2-3-1
13
Мойя
2
Горосабель
3
Льоренте
24
Ле Норман
18
Монреаль
23
Мерино
36
Субименди
7
Барренечеа
8
Эдегор
10
Оярсабаль
9
Исак
14
Тригерос
10
Баэна
10
Баэна
14
Тригерос
14
Ниньо
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
14
Ниньо
10
Онтиверос
2
Гаспар
2
Гаспар
10
Онтиверос
16
Гомес
21
Бруно
21
Бруно
16
Гомес
7
Барренечеа
10
Порту
10
Порту
7
Барренечеа
8
Эдегор
5
Субельдия
5
Субельдия
8
Эдегор
18
Монреаль
3
Муньос
3
Муньос
18
Монреаль
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Иван Мартин
АП
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
12
Роберто Лопес
АП
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Иван Мартин
АП
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
12
Роберто Лопес
АП
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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