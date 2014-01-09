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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 09 января 2014
Реал Сосьедад
09.01.2014, четверг, 22:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Вильярреал
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