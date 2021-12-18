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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 18 декабря 2021
Реал Сосьедад
18.12.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
32'
А. Исак
38'
Ж. Морено
68'
Ж. Морено
90+6'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Ж. Морено
90'
+3
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Капу
Желтая карточка
Х. Сальдуа
88'
Замена
А. Серлот
️️️️
И. Субельдия
82'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Муньос
82'
82'
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Диа
82'
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Морено
81'
Желтая карточка
Д. Парехо
68'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Морено
Замена
А. Элустондо
️️️️
М. Мерино
65'
61'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
61'
Замена
А. Педраса
️️️️
П. Эступиньян
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
53'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Д. Сильва
52'
Красная карточка
М. Оярсабаль
49'
44'
Желтая карточка
П. Торрес
Желтая карточка
М. Мерино
43'
38'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Д. Парехо
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
Р. Ле Норман
32'
26'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Николас Джексон
ЦФ
4-2-3-1
13
Райан
3
Муньос
24
Ле Норман
5
Субельдия
2
Сальдуа
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
3-3-1-1-2
28
Рульи
39
Альбиоль
8
Фойт
14
Торрес
2
Эступиньян
6
Капу
5
Морено
10
Парехо
10
Пино
22
Диа
7
Морено
3
Муньос
15
Рико
15
Рико
3
Муньос
23
Мерино
6
Элустондо
6
Элустондо
23
Мерино
21
Сильва
7
Барренечеа
7
Барренечеа
21
Сильва
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
5
Субельдия
9
Серлот
9
Серлот
5
Субельдия
2
Эступиньян
23
Педраса
23
Педраса
2
Эступиньян
5
Морено
14
Тригерос
14
Тригерос
5
Морено
6
Капу
10
Иборра
10
Иборра
6
Капу
22
Диа
16
Гомес
16
Гомес
22
Диа
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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