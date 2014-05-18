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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 18 мая 2014
Реал Сосьедад
18.05.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
90+3'
К. Вела
26'
Д. Дос Сантос
69'
И. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
ГОЛ! 1:2!
К. Вела
Пас отдал
Д. Зурутуса
90'
+3
89'
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
Э. Гранеро
87'
80'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Мартинес
76'
69'
ГОЛ! 0:2!
И. Уче
Пас отдал
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
М. Бергара
68'
61'
Желтая карточка
М. Мусаккио
56'
Замена
Х. Коста
️️️️
Х. Акино
51'
Замена
Т. Пина
️️️️
Бруно
Замена
Э. Гранеро
️️️️
И. Агиррече
46'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Р. Пардо
46'
44'
Желтая карточка
Б. Йокич
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
И. Уче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-2-1-3
1
Браво
3
Анхель
19
Мартинес
26
Мартинес
15
Ансотеги
14
Пардо
5
Бергара
20
Каналес
9
Агиррече
7
Гризманн
10
Вела
4-3-1-2
12
Хуан Карлос
2
Гаспар
37
Мусаккио
3
Паулиста
5
Йокич
20
Акино
14
Тригерос
21
Бруно
16
Гомес
10
Дос Сантос
14
Уче
19
Мартинес
5
Кастро
5
Кастро
19
Мартинес
9
Агиррече
23
Гранеро
23
Гранеро
9
Агиррече
14
Пардо
17
Зурутуса
17
Зурутуса
14
Пардо
20
Акино
24
Коста
24
Коста
20
Акино
21
Бруно
17
Пина
17
Пина
21
Бруно
10
Дос Сантос
9
Перейра
9
Перейра
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
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