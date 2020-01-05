Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вильярреал
Реал Сосьедад - Вильярреал: обзор матча 05 января 2020
Реал Сосьедад
05.01.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
22'
В. Жозе
58'
М. Тригерос (П)
72'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вильярреал
Желтая карточка
Порту
90'
+6
Желтая карточка
А. Янузай
85'
82'
Замена
Р. Пенья
️️️️
С. Чуквуэзе
77'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Гевара
75'
Желтая карточка
А. Гевара
72'
72'
ГОЛ! 1:2!
С. Касорла
Пас отдал
М. Гаспар
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
71'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
70'
65'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
И. Субельдия
62'
61'
Желтая карточка
М. Гаспар
60'
Замена
С. Касорла
️️️️
М. Гомес
60'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Кинтилья
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Тригерос
55'
Желтая карточка
П. Торрес
Желтая карточка
И. Субельдия
30'
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
Порту
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
5
Субельдия
3
Льоренте
2
Сальдуа
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
10
Порту
12
Виллиан Жозе
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
14
Торрес
39
Альбиоль
6
Кинтилья
99
Ангисса
14
Тригерос
10
Иборра
21
Чуквуэзе
16
Гомес
7
Морено
5
Субельдия
24
Ле Норман
24
Ле Норман
5
Субельдия
6
Гевара
24
Янузай
24
Янузай
6
Гевара
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
6
Кинтилья
5
Морено
5
Морено
6
Кинтилья
21
Чуквуэзе
7
Пенья
7
Пенья
21
Чуквуэзе
16
Гомес
8
Касорла
8
Касорла
16
Гомес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вильярреал
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Лука Сангалли
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Лука Сангалли
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Реал Сосьедад - Вильярреал
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Вильярреал
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+