Ведущая «Ак Барса» рассмеялась после фразы в эфире «Ненавижу делиться очком»

Ведущая клубного ТВ хоккейного «Ак Барса» Анна Семеновых (Мисс Татарстан-2020) допустила забавную словесную конструкцию во время матча КХЛ против «Адмирала».

Девушка, размышляя о вероятности овертайма, сказала, что «ненавидит делиться очком» с соперниками. Да, в случае овертайма оппонент получил бы как минимум очко в турнирную таблицу.

«Делиться очком» казанцам не пришлось – команда победила во Владивостоке в основное время со счетом 2:1.