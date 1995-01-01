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    Ведущая «Ак Барса» рассмеялась после фразы в эфире «Ненавижу делиться очком»

    8 октября, 14:52
    Хохотали всей студией.

    Ведущая клубного ТВ хоккейного «Ак Барса» Анна Семеновых (Мисс Татарстан-2020) допустила забавную словесную конструкцию во время матча КХЛ против «Адмирала».

    Девушка, размышляя о вероятности овертайма, сказала, что «ненавидит делиться очком» с соперниками. Да, в случае овертайма оппонент получил бы как минимум очко в турнирную таблицу.

    «Делиться очком» казанцам не пришлось – команда победила во Владивостоке в основное время со счетом 2:1.

    • «Ак Барс» занимает 2-е место в Восточной конференции КХЛ.
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3747

      FRZZ 14 часов назад

      Каждый (ая) понимает по мере своей испорченнсти.

      0
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      Рейтинг: +1275

      SuperNils 18 часов назад

      Всё с ней понятно.

      2
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      Рейтинг: +7755

      Semenycch 18 часов назад

      Оговорка по Фрейду!

      2
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      Рейтинг: +6426

      AtticusFinch > Semenycch 18 часов назад

      ну раз она (Мисс Татарстан-2020) - видимо в том году всё таки пришлось...

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