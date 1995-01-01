Как успешно пройти регистрацию и верифицировать свой профиль в БК «Лига Ставок»

В этой статье вы ознакомитесь с информацией о том, как проходит регистрация в букмекерской конторе «Лига Ставок», как верифицировать свой аккаунт, чего нужно придерживаться для успешного прохождения этих процедур.
Регистрация пошагово в БК «Лига Ставок»
Чтобы воспользоваться всем доступным функционалом, который предоставляет букмекерская контора «Лига Ставок», для начала нужно зарегистрироваться в ней. Рассмотрим ниже на примере, как зарегистрироваться на официальном сайте букмекера. Для прохождения процедуры регистрации последовательно проделайте следующие шаги:
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Зайдите по ссылке: https://www.ligastavok.ru/ на сайт букмекера;
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В верхней правой части экрана кликните на поле в желтом фоне с названием «Регистрация»;
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В открывшемся окне, в нижней его части, введите номер телефона и нажмите на поле в желтом фоне с названием «Зарегистрироваться»;
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На указанный номер телефона будет отправлено СМС-сообщение с кодом. Кликните на поле «Введите ваш код» и укажите цифры, которые вам пришли в сообщении на телефон, после чего нажмите на кнопку в желтом фоне с названием «Отправить»;
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В открывшейся форме «Регистрация на сайте» заполните дату рождения, выберите страну гражданства, укажите пароль и промокод (оно необязательно для заполнения, его вы сможете найти в поиске, на сайте sports.ru). А также поставьте галочки в нижней части регистрационной формы слева от полей с подтверждением совершеннолетия, согласия с правилами букмекерской компании и на обработку персональных данных.
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Кликните на поле в зеленом фоне с названием «Зарегистрироваться» в нижней части регистрационной формы. После чего в БК отправятся данные. Этот процесс может длиться до 1 минуты.
После чего регистрация в LigaStavok будет завершена. Необходимо будет перейти после этого к верификации аккаунта, для того чтобы начать делать ставки и выводить выигрыши.
Прохождение идентификации в БК «Лига Ставок»
Чтобы заключить свое первое пари в «Лига Ставок», необходимо пройти верификацию личности. Это можно сделать следующими способами:
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На сайте приложив скан или фото паспорта. Нужно убедиться, что документ не просрочен и не имеет физических повреждений. После чего следуйте инструкциям на сайте после принятия их условий нажатием галочки в соответствующем поле;
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Заполнив на сайте личные данные (ФИО, пол, серию с номером паспорта, дату рождения, ИНН или СНИЛС) и приложив фото документов.
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Личным присутствием в клубе компании «Лига Ставок». Адреса клубов вы можете найти на сайте букмекера по ссылке https://www.ligastavok.ru/clubs. При себе нужно иметь паспорт;
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На портале Gosuslugi. Необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. Авторизуйтесь на сайте ЕЦУПИС, выберите там БК «Лига Ставок» из списка букмекеров и следуйте подсказкам системы;
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В салоне «Связной». Кассиру нужно сказать что требуется услуга «Единый ЦУПИС — Мобильная карта. Иден. гр. РФ» (номер артикула 231692). Оплатить нужно будет за нее 300 рублей;
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В отделении «Contact». Кассиру нужно сказать что нужна услуга «идентификация для мобильной карты». И если спросит код услуги, то предоставьте его: MCDI.
Основные правила при прохождении регистрации и верификации
Чтобы у вас не возникло проблем с прохождением процедур регистрации и верификации необходимо в этих этапах придерживаться следующих правил:
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Если имеется аккаунт в Едином ЦУПИС, то когда проходите регистрацию у букмекера указывайте номер телефона, который был зарегистрирован в ЕЦУПИС;
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Не передавайте данные вашей учетной записи третьим лицам во избежание дальнейшей утечки личных данных и средств;
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При прохождении этих процедур указывайте реальные и правильные данные о своей личности, иначе в дальнейшем возникнут сложности при верификации аккаунта;
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Если вы хотите пройти регистрацию в приложении букмекера, то скачать его нужно на официальном сайте. Если вы будете загружать с других сайтов, то есть возможность нарваться на фишинговое приложение.
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Придумайте для аккаунта надежный пароль, который будет содержать заглавные буквы, символы, цифры и храните его в надежных источниках;
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Если вам не исполнилось 18 лет, то букмекер вас не допустит к созданию игрового аккаунта и обойти это не получится;
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Для одного человека возможно иметь лишь 1 аккаунт у букмекера, даже если у вас имеются разные мобильные номера, иначе при создании второго один из них может быть заблокирован;
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При выводе средств выводите их на свои платежные средства, иначе могут возникнуть проблемы с выводом, если вы будете пользоваться данными третьих лиц.
Способы обращения в поддержку «Лига Ставок»
Если вдруг, у вас возникли сложности при прохождении онлайн регистрации, верификации или же у вас есть вопросы по различному функционалу букмекерской конторы вы можете обратиться в службу поддержки клиентов. А сделать это можно в «Лига Ставок» по следующим каналам:
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Номеру телефона: 8 (800) 555-44-55;
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По почте. Необходимо направить письмо на почтовый ящик info@ligastavok.ru с указанием вашего номера телефона, привязанного к аккаунту и опишите подробно и пошагово возникшую проблему.
ТОП популярных вопросов по прохождению регистрации и верификации в «Лига Ставок»
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Можно ли пройти регистрацию у букмекера если нет собственного телефонного номера?
Нет, обязательно требуется указать личный номер телефона, для того чтобы зарегистрировать аккаунт.
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Есть ли возможность зарегистрироваться у букмекера где-то помимо официального сайта?
Да, пройти ее можно как в мобильной версиях букмекера, так и в приложении.
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Обязательно ли проходить верификацию в «Лига Ставок»?
Да, на дату 19 апреля 2022 года, верификация обязательна. Иначе вы не сможете проводить операции по счету.
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Есть ли у букмекера бонус для новых клиентов?
Да, есть. После того как вы зарегистрировались и прошли верификацию, вам предоставится возможность крутить колесо фортуны. Где вас будут ждать различные призы от фрибетов суммой до 10 000 рублей и до VIP-статуса.
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Получится ли завести 2 аккаунта на разные номера телефона?
Завести аккаунт вы сможете. Но потом администрация букмекера может вам его заблокировать, без сохранения денежных средств на счете. Поэтому делать это не рекомендуется.