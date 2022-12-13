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Игорь Семшов
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
20:08
Видео
Дзюба забил дебютный гол за «Локо». Он отличился в игре против «Ростова» Карпина
2
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
3
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
3
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
3
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Все новости
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
2
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
4
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
26
19:01
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Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
4
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
8
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
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18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
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18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
49
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
11
17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
4
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
11
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
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«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
18
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
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16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
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Игорь Семшов - новости
#20 | Полузащитник
Имя
Игорь
Отчество
Петрович
Фамилия
Семшов
Состав
Без клуба
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
6 апреля 1978 (44 года)
Рост
170
Вес
70
Статистика
Новости
Статьи
Посты
13 декабря 2022
11:07
Семшов стал главным тренером «Чайки» (Сергей Ильев)
7 декабря 2022
20:48
«Однозначно слабее». Семшов сравнил сборные России и Польши
9
30 ноября 2022
06:04
Семшов оценил перспективы Дзюбы найти новый клуб в РПЛ или на Кипре
29 ноября 2022
13:23
Семшов прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака»
2
23 ноября 2022
04:27
«Пути обратно не будет». Семшов – об уходе российского футбола в Азию
6
17 ноября 2022
15:26
Семшов: «Зенит» можно сравнить с «Реалом»
12
5 ноября 2022
12:36
Семшов оценил идею провести матч ветеранов сборных России и Бразилии
24 октября 2022
08:40
Семшов обматерил корреспондента и выбил телефон из его рук во время матча Медиалиги
4
15 сентября 2022
12:55
Фото
Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины
8
28 августа 2022
13:34
Семшов рассказал, чего не хватает Захаряну для игры в «Челси»
2
20 августа 2022
11:11
«Это будет бойня». Семшов – о дерби «Динамо» – «Спартак»
13
8 августа 2022
09:09
Семшов назвал игрока «Зенита», способного заменить травмированного Клаудиньо
2
3 августа 2022
21:47
Семшов поделился мнением, кто будет «дышать в спину» «Зениту» в РПЛ
2
10 июля 2022
18:15
«Это неуважение к клубам и РПЛ». Семшов – об уходе Ордеца и Бальбуэны из «Динамо»
8
25 июня 2022
23:39
Семшов назвал виноватого в поражениях «Зенита» в Европе
5
25 февраля 2022
13:36
Семшов: «Зенит» с такой игрой мог быть претендентом на победу в Лиге Европы»
5
8 января 2022
13:48
Семшов: «Зенит» по составу сильнее «Бетиса»
20
5 мая 2021
14:37
Семшов: «Для чего «Оренбургу» стадион на 15-20 тысяч? Нечестно не дать им шанс»
1
8 апреля 2021
10:37
Семшов: «VAR портит игру и вредит судьям»
12
20 ноября 2020
09:37
Семшов – о сборной: «Физическое состояние игроков было не лучшим. Это проблема клубов, а не Черчесова»
15
22 октября 2020
20:59
«Чемпионат»: Семшов войдeт в тренерский штаб «Химок»
12 июня 2020
17:23
Зырянов, Семшов, Бояринцев и Ярошик получили тренерские лицензии Pro
1
3 июня 2020
18:17
«Арсенал» продлил аренды Ломовицкого и Лесового до конца сезона
14 февраля 2020
12:57
Семшов: «Смолов встречался с «Валенсией», будет играть с «Реалом». Это не матчи РПЛ»
5
30 сентября 2019
12:16
«КП»: грабители напали на жену Семшова. Из дома тренера вынесли деньги и драгоценности
1
20 августа 2019
00:28
Акинфеев вышел на четвертое место по числу сыгранных матчей в чемпионатах России
3
4 августа 2019
13:50
Самедов: «Кураньи, Воронин, Семшов – лучшие партнеры. Однозначно. Это была самая сильная команда в моей карьере»
8
27 мая 2019
18:53
«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом
2
10 мая 2019
14:59
Видео
Погребняк догнал Семшова в зачете «Клуба 100». На его счету 115 голов
3
12 января 2019
07:58
Семшов – о чемпионстве «Зенита», «Арсенале», карьере тренера
1
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