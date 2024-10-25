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Игорь Семшов
Новости
Игорь Семшов - новости
Завершил карьеру
6 апреля 1978 (48), Москва
#20 | Полузащитник
170 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова
2024.10.25 15:35
8
Семшов объяснил причины поражения Албании в матче против Италии
2024.06.16 02:56
Семшов оценил возможный уход Файзуллаева из ЦСКА в «Фенербахче»
2023.10.15 16:51
Семшов стал главным тренером «Чайки» (Сергей Ильев)
2022.12.13 11:07
«Однозначно слабее». Семшов сравнил сборные России и Польши
2022.12.07 20:48
7
Семшов оценил перспективы Дзюбы найти новый клуб в РПЛ или на Кипре
2022.11.30 06:04
Семшов прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака»
2022.11.29 13:23
2
«Пути обратно не будет». Семшов – об уходе российского футбола в Азию
2022.11.23 04:27
6
Семшов: «Зенит» можно сравнить с «Реалом»
2022.11.17 15:26
7
Семшов оценил идею провести матч ветеранов сборных России и Бразилии
2022.11.05 12:36
Семшов обматерил корреспондента и выбил телефон из его рук во время матча Медиалиги
2022.10.24 08:40
4
Фото
Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины
2022.09.15 12:55
7
Семшов рассказал, чего не хватает Захаряну для игры в «Челси»
2022.08.28 13:34
1
«Это будет бойня». Семшов – о дерби «Динамо» – «Спартак»
2022.08.20 11:11
13
Семшов назвал игрока «Зенита», способного заменить травмированного Клаудиньо
2022.08.08 09:09
2
Семшов поделился мнением, кто будет «дышать в спину» «Зениту» в РПЛ
2022.08.03 21:47
2
«Это неуважение к клубам и РПЛ». Семшов – об уходе Ордеца и Бальбуэны из «Динамо»
2022.07.10 18:15
4
Семшов назвал виноватого в поражениях «Зенита» в Европе
2022.06.25 23:39
5
Семшов: «Зенит» с такой игрой мог быть претендентом на победу в Лиге Европы»
2022.02.25 13:36
4
Семшов: «Зенит» по составу сильнее «Бетиса»
2022.01.08 13:48
19
Семшов: «Для чего «Оренбургу» стадион на 15-20 тысяч? Нечестно не дать им шанс»
2021.05.05 14:37
Семшов: «VAR портит игру и вредит судьям»
2021.04.08 10:37
12
Семшов – о сборной: «Физическое состояние игроков было не лучшим. Это проблема клубов, а не Черчесова»
2020.11.20 09:37
12
«Чемпионат»: Семшов войдeт в тренерский штаб «Химок»
2020.10.22 20:59
Зырянов, Семшов, Бояринцев и Ярошик получили тренерские лицензии Pro
2020.06.12 17:23
1
«Арсенал» продлил аренды Ломовицкого и Лесового до конца сезона
2020.06.03 18:17
Семшов: «Смолов встречался с «Валенсией», будет играть с «Реалом». Это не матчи РПЛ»
2020.02.14 12:57
5
«КП»: грабители напали на жену Семшова. Из дома тренера вынесли деньги и драгоценности
2019.09.30 12:16
1
Акинфеев вышел на четвертое место по числу сыгранных матчей в чемпионатах России
2019.08.20 00:28
3
Самедов: «Кураньи, Воронин, Семшов – лучшие партнеры. Однозначно. Это была самая сильная команда в моей карьере»
2019.08.04 13:50
8
1
2
3
4
Главные новости
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
1
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
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Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
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Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
4
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
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Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
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Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
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