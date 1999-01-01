Самедов: «Кураньи, Воронин, Семшов – лучшие партнеры. Однозначно. Это была самая сильная команда в моей карьере»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Самедов вспомнил времена выступления за москвичей. Хавбек играл за динамовцев с 2010 по 2012 год.

– Та четверка – вы, Кевин Кураньи, Андрей Воронин и Игорь Семшов. Это лучшие партнеры в вашей жизни?

– Да. Однозначно. Самая сильная команда в моей карьере. Не только эта четверка. Федор Смолов, Александр Кокорин, Артур Юсупов, Леандро Фернандес, Люк Уилкшир, Владимир Гранат, Марко Ломич. Самые сильные.