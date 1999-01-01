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    Самедов: «Кураньи, Воронин, Семшов – лучшие партнеры. Однозначно. Это была самая сильная команда в моей карьере»

    Бывший полузащитник «Динамо» Александр Самедов вспомнил времена выступления за москвичей. Хавбек играл за динамовцев с 2010 по 2012 год.

    – Та четверка – вы, Кевин Кураньи, Андрей Воронин и Игорь Семшов. Это лучшие партнеры в вашей жизни?

    – Да. Однозначно. Самая сильная команда в моей карьере. Не только эта четверка. Федор Смолов, Александр Кокорин, Артур Юсупов, Леандро Фернандес, Люк Уилкшир, Владимир Гранат, Марко Ломич. Самые сильные.

    • Самедов завершил карьеру.
    • Его главное достижение – победа в РПЛ со «Спартаком».
    • С 2011 по 2018 год футболист вызывался в сборную России.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1888

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Достижения Самедова:
      В Спартаке - чемпионство, кубок, суперкубок.
      В Локомотиве - три кубка.
      В Динамо, Москве, Крыльях - НИГЕЧО!
      Саня, почему для тебя Динамо - самая сильная команда?

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      Рейтинг: +1106

      Derzkiy1 1 час назад

      Смолов особенно божил в Динамо ....

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      Рейтинг: +11319

      ВетеR 2 часа назад

      Что не новость, то Самедов ))!

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      Рейтинг: +222

      Chingis17rus 2 часа назад

      А как же кэп гоушаков?

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