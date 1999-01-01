Самедов: «Кураньи, Воронин, Семшов – лучшие партнеры. Однозначно. Это была самая сильная команда в моей карьере»

Достижения Самедова:
В Спартаке - чемпионство, кубок, суперкубок.
В Локомотиве - три кубка.
В Динамо, Москве, Крыльях - НИГЕЧО!
Саня, почему для тебя Динамо - самая сильная команда?
Бывший полузащитник «Динамо» Александр Самедов вспомнил времена выступления за москвичей. Хавбек играл за динамовцев с 2010 по 2012 год.
– Та четверка – вы, Кевин Кураньи, Андрей Воронин и Игорь Семшов. Это лучшие партнеры в вашей жизни?
– Да. Однозначно. Самая сильная команда в моей карьере. Не только эта четверка. Федор Смолов, Александр Кокорин, Артур Юсупов, Леандро Фернандес, Люк Уилкшир, Владимир Гранат, Марко Ломич. Самые сильные.
- Самедов завершил карьеру.
- Его главное достижение – победа в РПЛ со «Спартаком».
- С 2011 по 2018 год футболист вызывался в сборную России.