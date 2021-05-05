Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семшов: «Для чего «Оренбургу» стадион на 15-20 тысяч? Нечестно не дать им шанс»

Семшов: «Для чего «Оренбургу» стадион на 15-20 тысяч? Нечестно не дать им шанс»

5 мая 2021, 14:37

Тренер «Химок» Игорь Семшов высказался о проблемах «Оренбурга» с прохождением лицензирования для игры в РПЛ.

«Есть спортивный принцип, по которому нужно действовать. Стадион? Мы прекрасно понимаем, что в одних регионах большие арены, а в других – маленькие. Есть пример «Эйбара» в Испании. Там стадион на 5 тысяч человек. Зачем им стадион на 30-40 тысяч?

«Оренбургу» 7,5 тысяч достаточно. Я там много раз был, и там никогда арена не забивалась битком. Может только на матчах с московскими клубами. Для чего им стадион на 15-20 тысяч?

У нас же кроме московских клубов и «Зенита» стадионы забиваются максимум на 5 тысяч. «Краснодар» еще. Мы должны исходить из того, какой регион, сколько там жителей и какая посещаемость. В каждом регионе можно сделать стадион на 20 тысяч.

Нужно исходить из минимума посещаемости наших футбольных матчей. Брать среднюю посещаемость по регионам и самого города. А то мы приравниваем всех под одну гребенку. Это тоже неправильно.

Я согласен, что регламент нужно соблюдать, но нужно соблюдать реалии. Но если «Оренбург» выходит, было бы нечестно не дать им шанс. Возможно, в будущем нужно изменить регламент, чтобы не было таких ситуаций», – сказал Семшов.

  • Арена «Оренбурга» не соответствует требованиям РПЛ по вместимости.
  • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
  • «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на вторую путевку в РПЛ.

«Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

«Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Семшов Игорь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
6
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
Все новости
Все новости
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
3
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
20
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
38
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 19:30
56
Позиция агента Дивеева по удалению игрока в Воронеже
Вчера, 19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
Вчера, 19:01
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+