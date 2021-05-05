Семшов: «Для чего «Оренбургу» стадион на 15-20 тысяч? Нечестно не дать им шанс»

Тренер «Химок» Игорь Семшов высказался о проблемах «Оренбурга» с прохождением лицензирования для игры в РПЛ.

«Есть спортивный принцип, по которому нужно действовать. Стадион? Мы прекрасно понимаем, что в одних регионах большие арены, а в других – маленькие. Есть пример «Эйбара» в Испании. Там стадион на 5 тысяч человек. Зачем им стадион на 30-40 тысяч?

«Оренбургу» 7,5 тысяч достаточно. Я там много раз был, и там никогда арена не забивалась битком. Может только на матчах с московскими клубами. Для чего им стадион на 15-20 тысяч?

У нас же кроме московских клубов и «Зенита» стадионы забиваются максимум на 5 тысяч. «Краснодар» еще. Мы должны исходить из того, какой регион, сколько там жителей и какая посещаемость. В каждом регионе можно сделать стадион на 20 тысяч.

Нужно исходить из минимума посещаемости наших футбольных матчей. Брать среднюю посещаемость по регионам и самого города. А то мы приравниваем всех под одну гребенку. Это тоже неправильно.

Я согласен, что регламент нужно соблюдать, но нужно соблюдать реалии. Но если «Оренбург» выходит, было бы нечестно не дать им шанс. Возможно, в будущем нужно изменить регламент, чтобы не было таких ситуаций», – сказал Семшов.

Арена «Оренбурга» не соответствует требованиям РПЛ по вместимости.

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«Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на вторую путевку в РПЛ.

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