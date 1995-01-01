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    «Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для РПЛ.

    – Готов ли «Оренбург» пройти лицензирование и сделают ли исключение для вас?

    – Посмотрим. Сложно сказать пока.

    – Говорят, что стадиону могут не дать лицензию.

    – Я не знаю, клуб же решал там. Я не в курсе дела, что да как, конкретики не знаю, честно говоря. Но странно: три года всe разрешали, а сейчас нет.

    – По спортивному принципу у вас все хорошо.

    – Да, здесь все нормально, задача стоит, мы ее выполняем и постараемся выполнить. Никто эту задачу на сезон не снимал.

    – Если будут какие-то моменты с точки зрения лицензирования, вы приложите максимальные усилия чтобы это сделать?

    – Все будет сделано как положено, я думаю. По спортивной части точно уверен, что здесь вопросов нет. «Оренбург» будет бороться до конца за место в РПЛ.

    • «Урал» оказался единственным клубом, поддержавшим «Оренбург».
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    «Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8324

      Вомбат 27 минут назад

      Бомбардир несколько дней подряд публиковал интервью и статьи на тему: "Зенит лоббирует проход Оренбурга в РПЛ". Местные хейтеры изощрялись тут в комментариях насчет фарм-клубов Зенита и +12. На псевдооппозиционных сайтах, всяких там спорт-экспрессах и чемпионатах всякие рабинеры, дуди и егоровы буквально стояли на ушах, пища про админресурс газпрома. И вот выясняется то, о чем я уже предполагал: Зенит не заинтересован в выходе Оренбурга в РПЛ. Иначе почему по вопросу о лицензировании стадиона Оренбурга Зенит голосовал против. Тут же все хейтеры и рабинеры стали делать вид, что они ничего такого не писали. Самим-то не противно?

      1
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      Рейтинг: +6743

      САДЫЧОК 1 час назад

      «Оренбурга» Василий Столыпин...Здесь мафия и бесы 7 против одного ( купленные и абсолютно далёкие от самой игры черти )

      0
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      Рейтинг: +5389

      Томик 2 часа назад

      А теперь - "хрен"! Даже не "нет". Сколько можно уже? Давайте, ремонтируйте стадион и добро пожаловать в следующем году, если пройдёте лицензирование.

      0
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      Рейтинг: +10010

      Hektor 84 2 часа назад

      Та идите вы нах! За три года можно было и новый стадион построить

      2
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      Рейтинг: +4128

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Как вариант - заявить в качестве домашнего стадиона поляну в Екатеринбурге. И не так далеко, и стадион классный

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