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    «КП»: грабители напали на жену Семшова. Из дома тренера вынесли деньги и драгоценности

    В Подмосковье четверо неизвестных ограбили дом бывшего полузащитника сборной России, тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова.

    Преступление произошло в воскресенье, сообщает «Комсомольская правда». В момент появления грабителей Семшова дома не было. Преступников заметила жена экс-футболиста Лариса, услышавшая шум в доме. Их было четверо, злоумышленники скрывали лица шарфами.

    Грабители применили насилие по отношению к женщине, после чего вытащили из ее сумки 15 тысяч рублей. Далее преступники поднялись на второй этаж, где забрали часы и ювелирные украшения, в том числе аксессуары с бриллиантами.

    После того, как злоумышленники скрылись, Семшова обратилась за помощью к полицейским. Она отметила, что грабители выглядели как выходцы из Азии. Жена экс-футболиста не пострадала, однако общий ущерб оценили в сумму свыше 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

    • Семшов завершил карьеру в 2015 году.
    • Сейчас работает тренером в тульском «Арсенале».

    Источник: «Комсомольская правда»

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