«КП»: грабители напали на жену Семшова. Из дома тренера вынесли деньги и драгоценности

В Подмосковье четверо неизвестных ограбили дом бывшего полузащитника сборной России, тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова.

Преступление произошло в воскресенье, сообщает «Комсомольская правда». В момент появления грабителей Семшова дома не было. Преступников заметила жена экс-футболиста Лариса, услышавшая шум в доме. Их было четверо, злоумышленники скрывали лица шарфами.

Грабители применили насилие по отношению к женщине, после чего вытащили из ее сумки 15 тысяч рублей. Далее преступники поднялись на второй этаж, где забрали часы и ювелирные украшения, в том числе аксессуары с бриллиантами.

После того, как злоумышленники скрылись, Семшова обратилась за помощью к полицейским. Она отметила, что грабители выглядели как выходцы из Азии. Жена экс-футболиста не пострадала, однако общий ущерб оценили в сумму свыше 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.