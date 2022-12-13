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    Семшов стал главным тренером «Чайки» (Сергей Ильев)

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов возглавил «Чайку».

    По информации журналиста Сергея Ильева, клуб из Второй лиги уже подписал контракт с тренером.

    • Сейчас Семшов работает экспертом на «Матч ТВ».
    • Ранее 44-летний Семшов работал ассистентом в «Арсенале» и «Химках», возглавлял новомосковский «Химик».
    • «Чайка» в своей группе Второй лиги идет на 2-м месте.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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