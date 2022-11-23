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    «Пути обратно не будет». Семшов – об уходе российского футбола в Азию

    Экс-футболист сборной России Игорь Семшов порассуждал о целесообразности возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Думаю, что нужно потерпеть до лета. Потом нужно будет какие-то варианты искать. Невозможно сборной играть только товарищеские матчи, без цели и задач.

    Надо чуть-чуть подождать, а дальше садиться с РФС и, наверное, с правительством и думать, как правильно поступить. Футболисты тоже хотят участвовать в международных соревнованиях.

    Да, если сдвигов в положительную сторону со стороны УЕФА к лету не будет, то нужно думать о переходе в Азию.

    Но мы должны понимать, что если РФС перейдет в эту конфедерацию, то, скорее всего, пути обратно не будет.

    Если наша сборная будет играть в Азии, то мы по-любому там будем хорошо смотреться. Но там люди тоже умеют играть в футбол.

    С любым соперником будет тяжело, все будет зависеть от подготовки к игре и от отношения к матчу», – сказал Семшов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: Metaratings

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