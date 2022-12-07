«Однозначно слабее». Семшов сравнил сборные России и Польши

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил выступление сборной Польши на чемпионате мира-2022.

«Польша слабее нас, однозначно. По тому футболу, который они показывали – я не знаю, зачем вообще им было ехать в Катар. В группе им повезло и с Саудовской Аравией и с Мексикой. А матч с Аргентиной – вообще позор. Как аргентинцы их не добили?!

Может быть только с Францией в 1/8 финала поляки побились, тут надо отдать им должное. А если бы сборная России оказалась на месте Польши, все зависело бы от подготовки. Была бы больше пауза перед ЧМ-2022, чем у европейских команд, все могло бы сложиться вполне удачно», – сказал Семшов.

Россия и Польша должны были сыграть в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022, но россиян отстранили.

Поляки в 1/8 финал уступили Франции (1:3).

Франция в 1/4 финала сыграет с Англией.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной России по Футболу

Новости сборной Польши по футболу на ЧМ-2022

Статистика игроков на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира