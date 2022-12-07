«Однозначно слабее». Семшов сравнил сборные России и Польши

Когда сборная в стыках попала на Польшу, то ни один из экспертов с большой уверенностью не утверждал, сможет ли Россия пройти. А теперь, когда проверить невозможно, уже чуть ли не в чемпионы мира записывают)) забавные
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил выступление сборной Польши на чемпионате мира-2022.
«Польша слабее нас, однозначно. По тому футболу, который они показывали – я не знаю, зачем вообще им было ехать в Катар. В группе им повезло и с Саудовской Аравией и с Мексикой. А матч с Аргентиной – вообще позор. Как аргентинцы их не добили?!
Может быть только с Францией в 1/8 финала поляки побились, тут надо отдать им должное. А если бы сборная России оказалась на месте Польши, все зависело бы от подготовки. Была бы больше пауза перед ЧМ-2022, чем у европейских команд, все могло бы сложиться вполне удачно», – сказал Семшов.
- Россия и Польша должны были сыграть в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022, но россиян отстранили.
- Поляки в 1/8 финал уступили Франции (1:3).
- Франция в 1/4 финала сыграет с Англией.
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