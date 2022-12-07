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    «Однозначно слабее». Семшов сравнил сборные России и Польши

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил выступление сборной Польши на чемпионате мира-2022.

    «Польша слабее нас, однозначно. По тому футболу, который они показывали – я не знаю, зачем вообще им было ехать в Катар. В группе им повезло и с Саудовской Аравией и с Мексикой. А матч с Аргентиной – вообще позор. Как аргентинцы их не добили?!

    Может быть только с Францией в 1/8 финала поляки побились, тут надо отдать им должное. А если бы сборная России оказалась на месте Польши, все зависело бы от подготовки. Была бы больше пауза перед ЧМ-2022, чем у европейских команд, все могло бы сложиться вполне удачно», – сказал Семшов.

    • Россия и Польша должны были сыграть в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022, но россиян отстранили.
    • Поляки в 1/8 финал уступили Франции (1:3).
    • Франция в 1/4 финала сыграет с Англией.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +265

      Bronholm 44 минуты назад

      Когда сборная в стыках попала на Польшу, то ни один из экспертов с большой уверенностью не утверждал, сможет ли Россия пройти. А теперь, когда проверить невозможно, уже чуть ли не в чемпионы мира записывают)) забавные

      0
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      Рейтинг: +600

      Врундель 1 час назад

      И сильнее Польши и до 1/4 финала дошли бы,да и вообще у нас топ сборная за последние годы,вот только с узбеками и таджиками обосрались,но это другое

      0
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      Рейтинг: +106

      anomalist > Врундель 1 час назад

      А кто играл-то против таджиков и узбеков?
      Врундель промолчит

      0
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      Рейтинг: +33253

      VVM1964 1 час назад

      Да чего там - думаю в финале сборная России в дополнительное время дожала бы бразильцев, не доводя дело до пенальти !!! )))

      2
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      Рейтинг: +12067

      Вомбат 1 час назад

      Трезвый Семшов такого бреда точно не сказал бы. Зачем брать интервью у пьяного?

      2
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      Рейтинг: +1414

      elessar arnor 1 час назад

      идиотина имперская

      2
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      Рейтинг: +416

      Great Tartaria 1 час назад

      давайте сначала Таджиков победим с узбеками, потом про уровень игры Польши будем рассуждать

      6
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      Рейтинг: +337

      Теркчанин > Great Tartaria 1 час назад

      Вот именно,за счет кого Семшов собрался победить банду Левандовского,не понятно.

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      Рейтинг: +18403

      Cleaner > Теркчанин 1 час назад

      Так в сборной России играет САМ ЗАХАРЯН, легенда Челси!..)))

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