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«Это будет бойня». Семшов – о дерби «Динамо» – «Спартак»

20 августа 2022, 11:11
13

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался в преддверии матча шестого тура РПЛ против «Спартака».

«Безусловно, в психологическом плане «Спартак» сейчас лучше «Динамо» после победной серии, но нужно не забывать, что красно-белые с лидерами почти не играли, я не беру команду «Сочи», которой после смены тренера и ухода футболистов нужно время на адаптацию.

Поэтому это первая проверка для одних и вторых, составы достаточно добротные, плюс это будет дерби – матч, который стоит особняком, так что это будет бойня.

Ведь для болельщиков обеих команд также важен результат, поэтому, конечно, будем ожидать интересной игры с забитыми мячами. Наверняка команды помнят недавнюю игру в финале Кубка России.

Я думаю, что по игре и по составу команды примерно равного уровня, небольшие эпизоды могут решить.

Также два тренера, которые не встречались в дерби, для них это будет новшество, наверное, им уже рассказали, что это значит для российского футбола», – заявил Семшов.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Семшов Игорь
Комментарии (13)
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Беспонтий
1660985490
да никакой бойни в одну калитку или динамо ляжет или спартак слажает
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egor tikhonov
1660985709
хорошей обеим командам игры. Спартаку победу!
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maygli
1660987766
Будет боевая ничья.
Ответить
neim
1660988518
Уже говорил, но Спартак не проиграет, а Динамо не выиграет. Буду рад, если ошибаюсь.
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subbotaspartak
1660990232
Спартак - Динамо это всегда ХОРОШО, Бойня? Зачем? Зачем биться, Семшов? Я хочу посмотреть футбол И его Величество ---- ГОЛ! По другому душа не ложится никак, Чемпион -- СПАРТАК!
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R_a_i_n
1660990602
Вообще у Спартака тоже ушли футболисты и тоже ушел тренер. Так что отмаз с Сочи не засчитан. По факту обыграна 2-ая команда прошлого розыгрыша.
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Иван Петров 1986
1660995205
Удачи Спартаку ! ! !
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Plyash
1661004414
В России нет ещё пока команды лучше Спартака!!! Удачи всем нам,ребятки.
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