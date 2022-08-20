«Это будет бойня». Семшов – о дерби «Динамо» – «Спартак»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался в преддверии матча шестого тура РПЛ против «Спартака».

Дерби состоится сегодня на «ВТБ Арене».

Начало – в 17:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Безусловно, в психологическом плане «Спартак» сейчас лучше «Динамо» после победной серии, но нужно не забывать, что красно-белые с лидерами почти не играли, я не беру команду «Сочи», которой после смены тренера и ухода футболистов нужно время на адаптацию.

Поэтому это первая проверка для одних и вторых, составы достаточно добротные, плюс это будет дерби – матч, который стоит особняком, так что это будет бойня.

Ведь для болельщиков обеих команд также важен результат, поэтому, конечно, будем ожидать интересной игры с забитыми мячами. Наверняка команды помнят недавнюю игру в финале Кубка России.

Я думаю, что по игре и по составу команды примерно равного уровня, небольшие эпизоды могут решить.

Также два тренера, которые не встречались в дерби, для них это будет новшество, наверное, им уже рассказали, что это значит для российского футбола», – заявил Семшов.