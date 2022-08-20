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    «Это будет бойня». Семшов – о дерби «Динамо» – «Спартак»

    Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался в преддверии матча шестого тура РПЛ против «Спартака».

    «Безусловно, в психологическом плане «Спартак» сейчас лучше «Динамо» после победной серии, но нужно не забывать, что красно-белые с лидерами почти не играли, я не беру команду «Сочи», которой после смены тренера и ухода футболистов нужно время на адаптацию.

    Поэтому это первая проверка для одних и вторых, составы достаточно добротные, плюс это будет дерби – матч, который стоит особняком, так что это будет бойня.

    Ведь для болельщиков обеих команд также важен результат, поэтому, конечно, будем ожидать интересной игры с забитыми мячами. Наверняка команды помнят недавнюю игру в финале Кубка России.

    Я думаю, что по игре и по составу команды примерно равного уровня, небольшие эпизоды могут решить.

    Также два тренера, которые не встречались в дерби, для них это будет новшество, наверное, им уже рассказали, что это значит для российского футбола», – заявил Семшов.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4914

      neim 26 минут назад

      Уже говорил, но Спартак не проиграет, а Динамо не выиграет.
      Буду рад, если ошибаюсь.

      0
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      Рейтинг: +5841

      maygli 39 минут назад

      Будет боевая ничья.

      0
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      Рейтинг: +343

      egor tikhonov 1 час назад

      хорошей обеим командам игры. Спартаку победу!

      2
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      Рейтинг: +5007

      Беспонтий 1 час назад

      да никакой бойни
      в одну калитку
      или динамо ляжет
      или спартак слажает

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      Рейтинг: +18551

      Persona_non_Grata > Беспонтий 35 секунд назад

      На чем основан прогноз, простите ??? Надеюсь не на ощущениях пятой точки ( как это обычно принято у болельщиков Зенита ). ))) Всё,всё - молчу, не буду давить на больное место )))

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